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دبي: أعلنت "ميدل إيست فينتشر بارتنرز" (MEVP)، اليوم عن تخارجها جزئياً من استثمارها في شركة "فريشا"، المنصة الرائدة في برمجيات الجمال والعافية، وتحقيق مبيع ثانوي خلال امتداد الجولة التمويلية ضمن سلسلة التمويل ج المقدّرة ب 52 مليون دولار.
ويثمر هذا الامتداد في ازدياد عائدات السلسلة التمويلية ج لمنصة "فريشا" إلى 152 مليون دولار، ويرفع قيمة الشركة المدعومة من "ميدل إيست فينتشر بارتنرز" إلى أكثر من 640 مليون دولار.
ويساهم التخارج الجزئي لشركة "ميدل إيست فينتشر بارتنرز" في تحقيق عائد نقدي بواقع 52 ضعفاً ومعدل عائد داخلي يتجاوز90%.
وقد أعلنت "ميدل إيست فينتشر بارتنرز" في وقتٍ سابق هذا العام عن تخارجها الجزئي من الشركة، مع عائد النقدي على النقد بمقدار 39 ضعفاً.
وحتى بعد عمليتي التخارج المذكورة اعلاه، ما تزال تحتفظ "ميدل إيست فينتشر بارتنرز"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بحصةٍ كبيرة في منصة "فريشا".
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نبذة عن شركة "ميدل إيست فينتشر بارتنرز":
تعتبر "ميدل إيست فينتشر بارتنرز" (MEVP) شركة رائدة في استثمارات رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط والتي تستثمر في الشركات المبتكرة الناشئة أو التي ما زالت في مراحل النمو، ويديرها رواد أعمال موهوبون في المنطقة مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي. ومع فريق يضم 20 متخصصاً في رأس المال المخاطر عبر مكاتبها في دبي، وبيروت، والقاهرة، والبحرين، والرياض، وأبوظبي، تمتلك "ميدل إيست فينتشر بارتنرز" 4 صناديق إقليمية وتعدّ واحدة من أبرز شركات رأس المال المخاطر في المنطقة مع طموح استثماري عابر للحدود. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.mevp.com
نبذة عن منصة "فريشا"
"فريشا" هي منصة عالمية رائدة في مجال الجمال والعافية. وتتيح المنصة لعملائها شهرياً خدمات البحث والدفع وحجز عشرات الملايين من المواعيد لدى الصالات الشريكة، والمنتجعات الصحية، وصالونات التجميل. وتمتلك المنصة أكثر من 50,000 شريكاً على امتداد أكثر من 120 دولة، حيث يديرون أعمالهم باستخدام البرمجيات الذكية والشاملة والمجانية التي توفرها المنصة. وتعمل المنصة على تغيير وجه قطاع الجمال والعافية من خلال تمكين الخدمات الإلكترونية لحجز المواعيد عبر الإنترنت، ومعالجة عمليات الدفع بالبطاقات وسجلات العميل، إلى جانب أتمتة عمليات التسويق، والتوظيف، وجرد المنتجات، والمحاسبة؛ وكل ذلك عبر منصة واحدة. تم إطلاق "فريشا" في 2015 تحت اسم "شيدول"، لتعيد الشركة تجديد نفسها وانتقلت للعمل تحت اسم "فريشا" في عام 2020.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.fresha.com، كما يمكنكم تحميل المنصة من متجر App Store أو من خلال Google Play أو متابعة "فريشا" على منصتي فيسبوك وإنستجرام.
للاستفسارات الإعلامية:
كيلي هوم | نورا فيضي
أصداء بي سي دبليو | هاتف: +9714 4507 600
kelly.home@bcw-global.com | nora.feidi@bcw-global.com
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