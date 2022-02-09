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الرياض: أصدرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" ترخيصاً موحداً "لشركة عبر بحار المشرق لخطوط الشحن المحدودة OOCL" كمستثمر أجنبي لمزاولة نشاط الوكالات البحرية.
ويخضع الترخيص لجميع اشتراطات ومتطلبات اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، وهو استمرار للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة في الموانئ السعودية، ونقل المعرفة والخبرات العالمية من الشركات الأجنبية وتوطينها محلياً، بالإضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة النقل البحري وتعزيز الاستثمارات في الموانئ السعودية.
كما تأتي هذه الخطوة بهدف توفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية واللوجستية في الموانئ السعودية وجذب مزيد من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري وخدماته اللوجستية، بما يتواكب مع طموح المملكة في التحول إلى مركز لوجستي عالمي ومحور رئيسي لربط قارات العالم الثلاث.
يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ تسمح من خلال لوائحها التنظيمية للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع أعمال الوكالات البحرية، إذ يعتبر الترخيص الممنوح لـ"شركة عبر بحار المشرق لخطوط الشحن المحدودة" واحداً من عدة تراخيص مقدمة لكبريات الشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري بالعالم بهدف تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يُسهم في تطوير الموانئ السعودية ويجعلها عنصر جذب استثماري مهم يدعم التجارة، ويحقق تنمية اقتصادية وطنية فاعلة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
#بياناتحكومية
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نبذة عن الهيئة العامة للموانئ:
أنشئت الهيئة العامة للموانئ في عام 1976م، وتهدف إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماري وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ وفقاً لأفضل النظم والأساليب الدولية، كما تسعى لضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة، وتعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي، وتمكين النمو والابتكار في النظام البحري للمملكة كما ترتكز رؤية موانئ إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإسهام في جعل المملكة العربية السعودية رائدة في النظام البيئي للموانئ، ليكون مدعومًا بعمليات موثوقة وفعَّالة وبيئة آمنة ومُستدامة، مع خلق قيمة اقتصادية واجتماعية مع شركائنا، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات الصناعية الرائدة تحقيقا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية السعودية 2030.
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