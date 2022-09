بمبادرة من أكاديمية مانيبال للتعليم العالي بدبي بالشراكة مع مجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية

شهد المهرجان عرض 80 فيلم قصير ومجموعة ورش عمل على مدى 3 أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان وايت أوريكس الدولي للأفلام القصيرة الذي أقيم بمبادرة من كلية الإعلام والاتصال في أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي بالتعاون مع مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، حيث سلط المهرجان الضوء على مجموعة من ألمع المواهب في مجالات الأفلام والتصوير من جميع أنحاء المنطقة.

وخلال كلمته الافتتاحية ركّز محمد عبد الله، المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، على أهمية إيجاد المنصات الداعمة للفنون وتسليط الضوء على المواهب والكفاءات الفنية والتقنية في دول المنطقة بهدف دعمها وتمكينها من النجاح، وأشار عبدالله إلى كون الأفلام من أكثر طرق سرد القصص فعاليةً، وأن صناعة الأفلام القصيرة بشكل خاص تتطلب موهبة فريدة وقدارت كبيرة لطرح المحتوى والأفكار بأسلوب جاذب ومبسط في إطار زمني محدود.

وقال محمد عبد الله: "تضع مدينة دبي الأكاديمية العالمية تنمية المواهب ضمن أولوياتها من أجل تعزيز نمو الصادرات الثقافية ومجتمع المواهب، وهو مايسهم في دعم استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي عبر توفير منصة تمكين للمبدعين والموهوبين من داخل وخارج الدولة"، وأضاف: "رسخت دبي مكانتها مركزاً عالمياً للنشاطات الثقافية والفنية بما تضمه من مجتمع متنوع وثري نرى انعكاسه بشكل جلي في مجتمع الطلبة ضمن جامعات مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة ، ويسعدني أن تتيح منصة مثل مهرجان وايت أوريكس الدولي للأفلام القصيرة مجالاً أوسع للتعريف بالمواهب ودورها في إثراء المشهد الثقافي والفني محلياً وإقليمياً".

ومن جانبه قال الدكتور بيرسي فرنانديز، رئيس كلية الإعلام والاتصال في أكاديمية مانيبال للتعليم العالي: "شهدت نسخة المهرجان لهذا العام نجاحاً لافتاً، تمكنا من استعراض المواهب المشاركة من مختلف دول المنطقة والاحتفاء بصانعي الأفلام والموهوبين والعقول المبدعة. منذ انطلاقته، نال هذا المهرجان السينمائي استحسان النقاد في المجتمع الإبداعي الإقليمي. وتلقينا لهذا العام عدداً هائلاً من المشاركات، وعملت اللجنة عل مشاهدة أكثر من 5100 مشاركة لعرض 80 منها أمام الجمهور من بينها فيلمان قصيران يعرضان لأول مرة عبر منصة المهرجان بما يعكس مكانتة المرموقة ومساعيه في التعريف بالأعمال الفنية والمواهب المحلية والاقليمية"

وحملت نسخة المهرجان لهذا العام عنوان "الصوت في السينما" وتضمن جدول أعمال المهرجان الذي استمر لمدة ثلاثة أيام تقديم 80 عمل سينمائي من أصل 5100 مشاركة تلقاها المهرجان من 118 دولة، كما أتيح لزوار الفعالية المشاركة في ورش عمل قدمها متخصصون في مجال صناعة الأفلام والرسم الرقمي ومهارات الصوت.

وقد استضاف المهرجان السينمائي عدداً من الشخصيات البارزة، بمن في ذلك المؤلف الموسيقي الهندي الحائز على جوائز والمخرج دانيال بي جورج كضيف رئيس. وهو المؤلف لعدد من مقاطع الموسيقى التصويرية لمجموعة من أعمال بوليوود الشهيرة، بما في ذلك "أندادون" "Andhadhun" و "إيديتس3" "3 Idiots" و"منى بهاي إم بي بي إس" "Munna Bhai M.B.B.S" و" جاجمينتال هاي كيا" "Judgementall Hai Kya"، كما قام بتأليف أغنية المهرجان لهذا العام.

فعاليات الختام

وفي اليوم الختامي، قدم المخرج الهندي الحائز على جوائز، شايليندرا جها، العرض الأول لفيلم (تومهاري بينا) (Tumhare Bina) القصير الذي اختير لمهرجان طوكيو الدولي للأفلام القصيرة 2021، إلى جانب الفيلم الوثائقي (أيرغون) (Airgun).

واختتم المهرجان بتوزيع الجوائز لتكريم الأفلام المختارة بعناية من قبل لجنة تحكيم المهرجان، وتم تكريم فيلم (ميداس) (M1DAS) الذي حصل على جائزة أوريكس الذهبية لأفضل فيلم قصير في دولة الإمارات، وهو فيلم من إخراج رزان تاكاش المشاركة من الجامعة الأمريكية في الإمارات الذي تناول قصة روبوت طفلة بنظام أندرويد تم تصميمها وفقاً لتفضيلات والديها.

كما حصل فيلم (إلدرز) (Elders) على جائزة أفضل فيلم قصير في الشرق الأوسط، لاستكشاف الحب والحياة في منزل الشيخوخة. وحصلت المخرجة وكاتبة السيناريو أنيتا توماس على جائزة أفضل فيلم قصير دولي عن فيلم (سريشتي) (Srishti)، الذي تدور قصته حول شخصين من الهند غير متزوجين يواجهان عقبة كبيرة في علاقتهما.

وحاز فيلم (تري) (Tree) الذي يسرد رحلة صبي يبحث عن شجرة مميزة في عالم عديم الألوان على جائزة أفضل فيديو موسيقى، وتضمنت قائمة الفائزين عن المشركات الفردية فيلم (The Mix Up) الذي حصل على جائزة أفضل سيناريو، وفاز (Answer Sheet) بجائزة أفضل إخراج، وفاز (Subliminal Messages) بجائزة أفضل مونتاج، بينما فاز (Transit) بجائزة أفضل تصميم إنتاج، و(Rubbish Robbers) بجائزة أفضل تصميم صوتي، وفاز فيلم (Everyday Except Sunday) بجائزة أفضل تصوير سينمائي.

يذكر أن مهرجان وايت أوريكس الدولي للأفلام القصيرة تأسس في عام 2018، وهو يوفر منصة لصانعي الأفلام الطموحين والهواة لعرض مهاراتهم في العروض العامة وورش العمل والجوائز.

يقدم المشاركون، الذين يشملون طلاباً من جامعات محلية ومواهب دولية، أفلاماً تصل مدتها إلى 20 دقيقة، يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم للفوز بجوائز أوريكس الذهبية المرموقة والجوائز الخاصة في الحفل الختامي.

