باب التسجيل مفتوح أمام كافة الجنسيات حتى نهاية مارس

جواهر بنت عبدالله القاسمي: المهرجان يأخذ بأيدي المواهب والطاقات الجديدة حتى تصل إلى درجة احتراف إنتاج الأفلام السينمائية

الشارقة: أعلن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التابع لمؤسسة (فن)، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورته التاسعة 2022، أمام صنّاع السينما والمخرجين والموهوبين في إنتاج الأفلام من المحترفين بالإضافة إلى الأطفال والناشئة والطلاب، وذلك حتى آخر شهر مارس من العام الجاري.

وكشف المهرجان أن المشاركة متاحة لكافة الجنسيات من دول العالم في فئات المهرجان الثمانية، ويمكن التقدم بأفلام عن الفئات: فيلم من صنع الأطفال والناشئة، وفيلم من صنع الطلبة، وفيلم خليجي قصير، وفيلم إماراتي قصير، وفيلم روائي دولي قصير، وفيلم رسوم متحركة، وفيلم وثائقي، وفيلم روائي طويل.

وحدد "المهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب " شروطاً للمشاركة، أبرزها: أن تكون الأفلام المشاركة مناسبة للأطفال و الشباب حتى سن الثلاثين، ولم يسبق بثها أو عرضها على أي قناة تلفزيونيّة، أو موقع إنترنت، أو هاتف متحرك، أو أي وسيلة أخرى، إضافة إلى تعهد المشارك بأنه يملك كافة حقوق الفيلم للمشاركة في المهرجان.

وفي تصريحها حول فتح باب المشاركة في المهرجان، قالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة فن والمهرجان: "يمثل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب محطة مهمة في مسيرة العديد من الفنانين والمبدعين من الأطفال والشباب، الذين لديهم مواهب وشغف في المجال السينمائي، حيث يأخذ بأيديهم حتى يصلوا إلى درجة احتراف إنتاج الأفلام السينمائية بأعلى مستويات الإتقان والجودة، وإيصالها إلى منصات التتويج العربية والعالمية".

وأضافت: "نسعى من خلال تبني الموهوبين في صناعة السينما إلى خلق بيئة إبداعية بصرية تترجم واقع الأطفال والشباب ، وتبرز طموحهم وأحلامهم أمام الجمهور، آملين أن يسهم المهرجان في تقديم منتجات سينمائية هادفة ترتقي بذائقة المشاهد".

يذكر أن باب التسجيل للمشاركة في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دورته التاسعة 2022، متاح عبر الرابط الإلكتروني: https://siff.ae/submission-form-2022/

#بياناتحكومية

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022