من المنتظر أن يعمل السيد/ ليند على توسيع شبكة (GBBC) وتعزيز انتشارها وتأثيرها على مستوى العالم حيث يتمتع السفير الجديد بخبرات رائعة جمعها من العمل في العديد من القطاعات الرئيسية في 5 قارات على مدى العقود الثلاثة الماضية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منظمة مجلس أعمال البلوكتشين العالمي (GBBC) عن تعيين السيد/ أولا ليند سفيرًا جديدًا ضمن سفراءها لعام 2022.

يعتبر مجلس أعمال البلوكتشين العالمي (GBBC) منظمة مختصة بتعزيز تبني تقنيات البلوكتشين. يعد سفراء عام 2022 مجموعة مختارة من القادة في مجالات التقنية والحكومة والقانون والتمويل والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

ينضم السيد/ أولا ليند ليكون واحدًا من 3 سفراء يمثلون الإمارات العربية المتحدة، من بينهم الشيخ زايد آل نهيان ومكي ابراهيم. كما سيكون واحدًا من 179 سفيرًا من 86 بلدًا مختلفة في 6 قارات، مما يشكل مجموعة مختارة من القادة في مجال التكنولوجيا والحكومة والأوساط الأكاديمية التي ستساهم في تنمية المجتمع العالمي لمنظمة (GBBC) ووجودها وتأثيرها.

قال السيد/ ليند: "إنه لمن دواعي سروري أن أنضم إلى مجموعة سفراء مجلس (GBBC) لعام 2022. كلّي ثقة بأن مساهمتي وإرشادي سيكون لهما تأثير إيجابي والأهم أنهما سيساعدان المنظمة على تحقيق هدفها الأساسي".

يشغل السيد/ ليند حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات لشركة (FTFT) المدرجة ببورصة "ناسداك"، وكذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار التابعة لها (FTFT Capital)، والرئيس التنفيذي لـ "بلوكتشين وورلد أبوظبي" 2021، 15-17 ديسمبر. كما يعمل مديرًا في بضع شركات الخدمات الرقمية الرائدة في مجال التقنية المالية في جنوب شرق آسيا، ومجموعة "دوت لاينز" المسؤولة عن تطوير تقنيات جديدة مثل البلوكتشين وتنفيذها، فضلًا عن أعمال الأمن السيبراني بحجم مبيعات يزيد على 100 مليون دولار أمريكي.

سيقدم السيد/ أولا ليند المشورة لقيادة المنظمة وأعضاءها حول كيفية التفاعل مع المجتمعات العالمية المتنوعة والانخراط معها بهدف تحقيق هدف المنظمة من التثقيف والترويج لتقنية البلوكتشين، بالإضافة إلى العمل على توصيل المبتكرين من جميع مناحي الحياة ببعضهم البعض من أجل تنمية مجتمعات أكثر حيوية وتوفير وفرص متكافئة للجميع .

يُعرف السيد/ ليند بقدراته في مخاطبة الجمهور، فهو متحدث رئيسي شهير سبق دعوته للتحدث في العديد من المؤتمرات والمعارض في جميع أنحاء العالم. وهو رائد أعمال حاصل على جوائز في مجال الشركات الناشئة، ويتمتع بسجل حافل من القدرة على التصوّر والتصميم للتقنيات المبتكرة في قطاع الأجهزة المحمولة والألعاب والبلوكتشين والأمن السيبراني، مع القدرة على نشر هذه التصميمات والتقنيات في القارات الخمس على مدى العقود الثلاثة الماضية.

#بياناتحكومية

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معلومات عن (GBBC)

مجلس أعمال بلوكتشين العالمي (GBBC) هي جمعية صناعية عالمية رائدة في مجالها تهدف لتوفير النظم التقنية الحاضنة للبلوكتشين. وهي منظمة غير ربحية مقرها سويسرا تأسست في عام 2017 في دافوس، سويسرا. وتعمل المنظمة على تكريس كل جهودها لتعزيز نمو البلوكتشين من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التقنية.

معلومات عن "فيوتشر فينتك جروب".

"فيوتشر فينتك جروب" شركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية في البلوكتشين تأسست في ولاية فلوريدا، وهي أيضًا مقدّم خدمة في مجال التقنية المالية. تشمل عمليات الشركة منصة "تشين كلاود مول" القائمة على "البلوكتشين" للتسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تمويل سلاسل التوريد وخدماتها. كما تعمل الشركة على تطوير تقنية للتجارة الإلكترونية القائمة على "البلوكتشين" وتعدين العملات المشفرة بالإضافة إلى تقنية الخدمات المالية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي: http:/www.ftft.com/

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