جدة، المملكة العربية السعودية – كرّمت المنظمة العربية للسياحة، سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" بــ "وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى"، خلال احتفال تم بمقرها في جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور أعضاء الأمانة العامة للمنظمة ونخبة متميزة من عدة دول عربية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة.

وقد جاء هذا التكريم "تقديرا وعرفانا لجهود الدكتور أبوغزاله في دعم العمل العربي المشترك في كافة مجالاته وخاصة المجال السياحي".

وفي كلمة له بهذه المناسبة، ثمن معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، دور رئاسة مجلس إدارة مجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" في دعم منظومة العمل العربي المشترك في كل المجالات الممكنة، بما فيها القطاع السياحي، ومن خلال إطلاق المشروعات المشتركة المرتبطة بالتحول الرقمي، وبرامج السياحة الرقمية في مختلف مجالات عمل القطاع السياحي في الدول العربية.

وقد رد الدكتور أبوغزاله بكلمة وجهها إلى رئاسة مجلس إدارة المنظمة العربية للسياحة، وإلى أمانتها العامة، عبر بموجبها عن بالغ الشكر والتقدير والامتنان لقرار رئاسة المنظمة العربية للسياحة، بمنحه وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى، مؤكدًا على رؤيته المشتركة مع معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لأهمية دور القطاع الخاص في دعم قضايا الأمة العربية المصيرية، وفي مقدمتها قضيتها المحورية القضية الفلسطينية، ولتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لهما لدعم قضايا التنمية المستدامة بمختلف الدول العربية، والعمل وفق رؤية استراتيجية مبتكرة في العمل العربي المشترك.

يشار إلى أن المنظمة العربية للسياحة هي إحدى منظمات العمل العربي المشترك التي تعمل في إطار مجلس وزراء السياحة العرب بجامعة الدول العربية، ومقرها الدائم في جدة، في ظل الرئاسة الحكيمة لمعالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد حفظه الله.

#بياناتحكومية

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021