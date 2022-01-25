المنامة -البحرين: ستطلق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقريرها الدولي "مؤشرات التقاعد 2021" الذي يصدر كل عامين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأول مرة ، من مملكة البحرين.

تعتبر منظمة OECD من أبرز مراكز الأبحاث العالمية في شؤون التقاعد، فبالإضافة إلى عشرات مشاريع التقاعد التي تنفذها في الدول الأعضاء، فإنها تصدر تقريرين عالميين كل سنتين حول أنظمة المعاشات التقاعدية: "النظرة المستقبلية لانظمة التقاعد"، و"مؤشرات التقاعد".

وبدعوة من شركة "فينتك روبوز" البحرينية المتخصصة في تكنولوجيا الادخار والتقاعد، ومنظمي المؤتمر العربي للتقاعد والمؤتمر العربي للإدخار، ستطلق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقرير "مؤشرات التقاعد لعام 2021'' (الذي صدر الشهر الماضي) في منتدى إفتراضي ينظم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من المقرر عقد المنتدى تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت مملكة البحرين) (GMT+3 يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022.

سيكون المتحدثون في المنتدى هم مؤلفو التقرير، ومن بينهم ماسيج ليس، إقتصادي في أنظمة التقاعد، وأندرو رايلي، محلل أنظمة التأمين الإجتماعي، ورومان ديسبالينز، خبير الإحصاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

"مؤشرات التقاعد 2021" هو مؤشر يصدر كل سنتين ويقيس ويقارن أنظمة المعاشات التقاعدية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (بما في ذلك مجموعة العشرين) باستخدام 20 عاملاً. ويسلط الضوء على إصلاحات أنظمة التقاعد التي نفذتها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مدى العامين الماضيين. يقوم الإصدار أيضًا بتحديث المعلومات حول الميزات الرئيسية لتوفير المعاشات التقاعدية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين ويقدم توقعات لدخل التقاعد للعاملين حاليا.

كما يقدم مؤشرات تغطي تصميم أنظمة التأمين الإجتماعي، واستحقاقات المعاشات التقاعدية، والسياق السكاني والاقتصادي الذي تعمل فيه أنظمة التأمين الإجتماعي، الدخل لكبار السن والفقراء، والشؤون المالية لأنظمة التأمين الإجتماعي والتقاعد الخاص.

في العام الماضي، أطلقت OCED و شركة "فينتك روبوز" تقرير "النظرة المستقبلية لانظمة التقاعد 2020" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأول مرة، من مملكة البحرين.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز، رئيس المؤتمر العربي للتقاعد، السيد إبراهيم خليل إبراهيم بأن شراكتنا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تهتم بنقل الخبرات والمعارف الفريدة لأبحاث أنظمة التقاعد إلى البحرين ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي جزء من ريادتنا الفكرية في هذا المجال ومن دعمنا لجهود تطوير وإصلاح أنظمة التأمين الإجتماعي والتقاعد في المنطقة.

وأضاف بأن هذا المنتدى المشترك بيننا وبين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر المقبل يعد تكملة لحوارات المؤتمر العربي للتقاعد 2021 الذي عقد في نوفمبر، وسيكون مفتوحًا لجميع صناديق التقاعد وموظفي الحماية الاجتماعية وهيئات التخطيط الاقتصادي ومنتسبي الصناعة المالية في المنطقة.

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