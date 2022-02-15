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الإمارات العربية المتحدة: "لوف ذات ديزاين" (ش.ذ.م.م) Love That Design (LTD) ، المنصّة العالمية للتصميم الداخلي التي تعرض أفضل مشاريع الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في المنطقة، أعلنت عن إطلاق دليل "مجتمع لوف ذات ديزاين" Love That Design Community وهو مصدر معلومات متكامل لمجتمع التصميم الداخلي المحلّي في ما يتعلّق بالمورّدين والمصنّعين والمصوّرين والمصمّمين في قطاعَي التصميم والبناء.
حيث دأبت "لوف ذات ديزاين" على عرض أجمل مشاريع التصميم في المنطقة لأكثر من خمس سنوات، والتزمت طوال تلك الفترة بتوفير أدوات تتيح للعاملين في قطاع التصميم والبناء ليس فقط بالتنفيذ بمزيد من الكفاءة، ولكن أيضاً التعاون بسلاسة أكبر في تنفيذ مشاريعهم مع أصحاب المصلحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتتيح تجربة المستخدم المذهلة هذه للأشخاص من داخل القطاع أو خارجه، تحديد الشركاء المناسبين لتنفيذ مشروعهم التالي، أكان منزلاً، أو مكتباً، أو فندقاً، بناءً على أعمالهم السابقة المُنجزة والمعروضة.
وفي هذا الصدد قال سيدارت بيترز، الشريك المؤسس: "من خلال إنشاء دليل "مجتمع لوف ذات ديزاين"Love That Design Community تهدف المنصّة إلى تشكيل نظام أساسيّ موثوق يسمح لجميع أصحاب المصلحة باكتساب المعرفة واستعراض الأعمال واختيار الشركاء المناسبين لاي مشروع يتعلّق بقطاع التصميم والبناء باستخدام أداة القائمة المختصرة. وتجمع هذه الأداة جميع الأطراف في سلسلة واحدة فتشكّل مزيداً من الفرص لجميع الأطراف ".
وأضاف: "لقد لقيت الإضافة الجديدة ترحيباً كبيراً، ونحن مستعدّون لإضافة علامات تجارية جديدة، بالإضافة إلى محفظتنا الحالية التي تضم أكثر من 5000 من المصمّمين والمقاولين والموّردين ومزوّدي الخدمات. علماً أننا نتحقٌّق من جميع المشاريع وخبرات الموردّين الجدد، وكذلك النجّارين. في الوقت الحالي، يشكّل الدليل 5? من إيرادات منصّة "لوف ذات ديزاين"، ومن المتوقّع أن تتضاعف هذه النسبة ثلاث مرّات في عام 2022. فما من منصّات مماثلة في المنطقة تهدف إلى إنشاء نظام بيئي للتعاون الرقمي والمادي داخل القطاع، ونحن متحمّسون لرؤية ما يحقّقه هذا الابتكار من دعم للقطاع برمّته."
وتساعد أداة القائمة المختصرة على منصّة "لوف ذات ديزاين" العملاء والمصممين في تحديد المنتجات والمصنّعين لتحديد مستلزمات مشاريعهم، وهي الأولى من نوعها في المنطقة. ويتمّ عرض منتجات كلّ علامة تجارية مع نموذج من مشاريعها أو أعمالها أو الخدمات التي تقدّمها، بما يسهّل الوصول إلى العملاء المحتملين العاملين على مشاريع قيد التنفيذ، أو العملاء الذين يقومون ببناء قائمة المنتجات والخدمات الخاصة بمشاريعهم القادمة. ويدعم هذا المستوى من الشفافية مجتمع التصميم الداخلي لتنفيذ المشاريع من خلال العمل مع المزوّدين والمقاولين الأكثر خبرة.
لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة - https://www.lovethatdesign.com/community/
#بياناتشركات
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حول "لوف ذات ديزاين" Love That Design
"لوف ذات ديزاين"Love That Design هي منصّة عالمية للتصميم الداخلي على مستوى الشركات تعرض أفضل ما في مجتمع التصميم والبناء. فمن المشاريع التجارية الكبيرة وإلى التصاميم المحلية، قامت المنصّة بجمع محفظة بيانات محدثة تتضمّن مجموعة هائلة من مستشاري التصميم ومديري المشاريع والمقاولين والمصنّعين والمصوّرين الذين يحييون الأعمال الفنية. حيث يستخدم العملاء والمصممون على حدّ سواء "لوف ذات ديزاين"Love That Design لتحديد معيار التصميم في منطقتهم وللعثور على المنتجات والمواد التي يحتاجها التصميم لاستخدامها في مشاريعهم، علاوة على إمكانية تحديد الشركاء المناسبين للعمل معهم. لمزيد من المعلومات، تفضّلوا بزيارة www.lovethatdesign.com
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