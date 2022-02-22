دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مايكروسوفت أن منصة المدفوعات الرقمية "نون" والتي تتخذ من دبي مقراً لها، قد استكملت نقل بياناتها وعملياتها الأساسية إلى منصة Azure السحابية، حيث تأتي هذه الخطوة بهدف تمكين منصة نون من تعزيز الأداء، وتوفير الخدمات المالية بصورة مستمرة، وتسريع وتيرة تطوير البرمجيات وأنظمة عمل DevOps، فضلاً عن تقليص النفقات.

وفيما تدخل منصة المدفوعات الرقمية نون عامها السابع من تقديم خدمات وحلول مالية رقمية متكاملة تتسم بسهولة الاستخدام، وإمكانية التسوق مع ميزات كبيرة، بالإضافة إلى التكامل السريع مع منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التسوق الإلكتروني، يولي صانعو القرار في منصة مدفوعات نون أهمية كبيرة للاحتياجات المتزايدة من العملاء في حقبة ما بعد كوفيد-19 بوصفها عاملاً محورياً لتقديم خدمات مميزة في السوق.

وبهذا الصدد، أشار ماركو إنكالكاتيرا، مدير التقنيات في مدفوعات نون قائلاً :"بصفتنا منصة مدفوعات متقدمة، تَعيَّن علينا الاستجابة في الوقت الفعلي للقفزات الكبيرة في الطلب، وتزويد عملائنا من التجار بأوقات الاستجابة المباشرة التي يتوقعونها. وقد اخترنا مايكروسوفت شريكاً لنا في رحلة تطويرنا لمنصة مدفوعات قوية ومتقدمة وسهلة الاستخدام بالنظر إلى ما توفره من عروض كبيرة والمرنة، وحلولها التي تعد الأكثر شمولية وتكاملاً في السوق.

وقبل ترحيل بيانات وعمليات منصة مدفوعات نون إلى منصة Azure السحابية تعين على الشركة نشر تطبيقات وخدمات جديدة باستخدام محرك أتمتة الأوامر PowerShell وهي عملية انطوت على احتمالية كبيرة للأخطاء بالإضافة إلى أنها تتطلب دعماً كبيراً من الخبراء. أما الآن فيمكن لفريق ضبط الجودة في الشركة أن يقوم بعملية النشر للبيئة السحابية في أي وقت بنقرة واحدة ودون الحاجة للرجوع إلى فريق DevOps. بالإضافة إلى ذلك، فإن حلول مايكروسوفت الخاصة بإدارة واجهة برمجة التطبيقات ستمكّن منصة مدفوعات نون من التوسع بصورة لم يسبق لها مثيل مع توفير الحماية اللازمة لبنيتها الرقمية في الوقت نفسه.

من جهته سلط الرئيس الإقليمي لمجموعة المؤسسات والشركاء لدى مايكروسوفت الإمارات نعيم يزبك الضوء على أهمية الشراكة مع مدفوعات نون قائلاً :"تلعب منصات المدفوعات الرقمية الشاملة التي تعمل على غرار منصة مدفوعات نون دوراً محورياً في تحقيق التحول الرقمي للمؤسسات والشركات في جميع أنحاء العالم. في هذا السياق، فإننا نفخر في مايكروسوفت بقدرة حلولنا على تلبية احتياجات هذه المنصات والشركات على حد سواء من خلال أوقات الاستجابة السريعة جداً وعمليات النشر التي يمكن أن تتم بنقرة واحدة مما يسهم في جعل المعاملات المالية الرقمية أكثر أمناً واستجابة للأشخاص الذين يقومون بالتسوق الإلكتروني في الإقليم".

ومن الجدير بالذكر بأن منصة Azure السحابية مكنت مدفوعات نون من تلبية احتياجاتها المتمثلة في عدم التوقف عن العمل خلال أوقات الصيانة وذلك عبر تحويل المعاملات إلى أقاليم أخرى باستخدام برنامج Traffic Manager. كما أتاحت المنصة الفرصة لمدفوعات نون لتعزيز نطاق أدائها خلال أوقات الذروة مثل موسم التخفيضات خلال الجمعة الصفراء في نوفمبر، حيث يقفز معدل الطلب ليزداد بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بمعدل الطلب الطبيعي.

#بياناتشركات

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