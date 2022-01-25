منصة "داروين بوكس" تسارع الخطى لريادة السوق بالتوازي مع تعزيز خططها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط، في ضوء تسجيلها لمعدل نمو من ثلاث خانات سنوياً

تمضي الشركة قدماً في تعزيز فريقها في دولة الإمارات وتعتزم افتتاح مكتبها الخليجي القادم في المملكة العربية السعودية، عبر استثمار جديد من الفئة (D)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: انضمت "داروين بوكس"، منصة تكنولوجيا الموارد البشرية الأسرع نمواً في آسيا، إلى نادي الشركات العالمية العملاقة (يونيكورن) في أعقاب جولتها التمويلية الأحدث التي جمعت 72 مليون دولار، وبهذا تتجاوز قيمة المنصة حاجز المليار دولار وترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات التي جمعتها حتى تاريخه إلى أكثر من 110 ملايين دولار. وحددت الشركة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كسوق رئيسية للنمو خلال المرحلة القادمة من استراتيجية توسعها العالمي.

وتولّت شركة "تكنولوجي كروس أوفر فنتشرز" (TCV) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها قيادة الجولة التمويلية الأحدث التي شهدت مشاركة عدد من المستثمرين الاستراتيجيين الحاليين في منصة "داروين بوكس"، بما في ذلك "سيلز فورس فنتشرز" و"سيكويا كابيتال" و"لايت سبيد فنتشرز". وكانت الشركة قد سجلت نمواً استثنائياً بواقع 200% منذ الجولة التمويلية السابقة بقيادة "سيلز فورس فنتشرز" قبل 12 شهراً، كما أضافت أكثر من 700 ألف مستخدم إلى منصتها خلال زمن قياسي.

وتعمل "داروين بوكس"، المنصة القائمة على السحابة والمتخصصة بإدارة رأس المال البشري، على تلبية احتياجات الموارد البشرية للقطاعين الحكومي والخاص على امتداد دورة الحياة المهنية للموظف منذ تأسيسها في عام 2015، كما تسهم في تمكين خدمات الموارد البشرية الرقمية لأكثر من 1.5 مليون موظف في أكثر من 650 مؤسسة حول العالم. وتدعم المنصة علامات تجارية رائدة مثل "نيفيا" و"ستاربكس" و"سيفورا" و"زارا" و"أكسا"، إلى جانب مجموعتي "مجموعة اللولو" و"أرامكس" و"موبايلي إنفوتك" في المنطقة.

وسيسهم التمويل الجديد في تعزيز خطط "داروين بوكس" عبر تمكينها من تسريع أجندة الابتكار في منصتها وتعزيز حضورها في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. ومن مكتبها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، تهدف الشركة إلى ضخ استثمارات كبيرة وتعزيز فريقها في دولة الإمارات، كما تعتزم افتتاح مكتبها التالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على أرض المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب. وفي ضوء تخصيص الأولوية لعمليات تطوير المنتجات في المنطقة، ستقوم "داروين بوكس" بإطلاق تطبيق للأجهزة المحمولة باللغة العربية، مصمم خصيصاً لموظفي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وتتميز منصة تكنولوجيا الموارد البشرية التي توفرها "داروين بوكس" بمرونتها وذكائها، وتساعد الشركات على تحقيق أفضل مخرجات الأعمال عبر تعزيز إنتاجية كوادرها وتوفير تجارب أكثر ذكاء وكفاءة من حيث التكاليف لموظفي العصر الحديث. وبفضل قدراتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، أثمرت منصة إدارة رأس المال البشري من "داروين بوكس" عن ابتكارات عديدة منها الروبوت الصوتي للموارد البشرية، ونظام الحضور اللاتلامسي القائم على التعرف على الوجه، والعديد غيرها من المزايا المحورية لإدارة بيئة العمل بعد الجائحة.

وبهذه المناسبة، قال جايانت باليتي، الشريك المؤسس لمنصة "داروين بوكس": "تتمتع أسواق الشرق الأوسط، لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ببعض من أعلى معدلات انتشار الهواتف الذكية على مستوى العالم، وتضم أعداداً متنامية من السكان الشباب المتمرسين باستخدام التكنولوجيا الرقمية. وقد شكّلت جائحة كوفيد-19 نقطة تحول مهمة بالنسبة لشركات منطقة الشرق الأوسط، حيث تبنت غالبيتها ممارسات العمل عن بعد وممارسات العمل الهجينة. وندرك في ’داروين بوكس‘ حقيقة أن الإنسان يجسّد جوهر كل مشروع ناجح، وسنتعاون بشكل وثيق مع الشركات في جميع أنحاء المنطقة بهدف تقديم تجربة نوعية وعصرية وسهلة الاستخدام للقوى العاملة. وباستخدام هذا التمويل، ستعمل ’داروين بوكس‘ على تسريع عملية توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سعياً لتحقيق معدل نمو نسبته 400% بحلول نهاية عام 2022".

وفي الوقت الراهن، تعتبر "داروين بوكس" الشركة الآسيوية الأحدث عهداً والوحيدة التي تحصل على تصنيف "شركة رائدة" في تقرير "جارتنر ماجيك كوادرانت". وحصلت الشركة على أعلى تصنيف عالمي (4.8) على منصة مراجعات العملاء "بير إنسايتس"؛ لتتقدم بذلك على شركات عالمية عملاقة مثل "ساب" و"أوراكل" و"وورك داي" – وذلك بفضل التكنولوجيا المبتكرة والفهم العميق للسياق السائد في السوق وتجربة المستخدم السهلة وقدرات جذب العملاء المتميزة.

وفي معرض حديثه عن استثمارات المنتجات، قال شايتانيا بيدي، الشريك المؤسس ورئيس قسم المنتجات في منصة "داروين بوكس": "ساهمت عوامل عدة مثل السعي لتحقيق المرونة وتوفير تجربة موظفين ممتازة دوراً محورياً في صياغة قصص النجاح لعملاء ’داروين بوكس‘. وسنواصل الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة والمبتكرة لتقديم تجربة لاتلامسية للموظفين العاملين عن بعد. واستكمالاً لرؤيتنا في ابتكار منتج يمنح الأولوية للامتثال والسياق على المستوى المحلي، نركز بشكل كبير على عملية تطوير المنتجات المصممة خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

من جانبها، قالت جيسيكا نيل، المديرة التنفيذية السابقة للمواهب والشريكة في "تكنولوجي كروس أوفر فنتشرز": "أصبح الاستثمار في تكنولوجيا إدارة المواهب مسألة حتمية للتحقيق النجاح المؤسسي. وقد ساهمت قدرة منصة ’داروين بوكس‘ على إيجاد حلول مرنة ومبتكرة وسهلة الاستخدام إلى جانب تركيزها على العملاء في تحويلها إلى منصة مفضلة للعديد من الشركات الرائدة. ويسعدنا توقيع هذه الشراكة مع المنصة ودعم مسيرتها لتحقيق الريادة العالمية في مجال إدارة رأس المال البشري".

وتشتهر شركة "تكنولوجي كروس أوفر فنتشرز" باستثمارها في علامات التكنولوجيا المبتكرة مثل "نتفليكس" و"فيسبوك" و"سبوتيفاي" و"إير بي إن بي" و"جو دادي" و" جيتلاب".

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لمحة عن "داروين بوكس":

تعد "داروين بوكس" منصة تكنولوجيا الموارد البشرية القائمة على السحابة التي تلبي احتياجات الموارد البشرية للمؤسسات عبر كامل دورة حياة الموظف بما في ذلك التوظيف والإعداد والمعاملات الأساسية (كالإجازات والحضور والدليل) والرواتب والسفر والمصاريف ودمج الموظفين وإدارة الأداء والمكافآت والتقدير وتحليلات الموظفين. وتجمع المنصة الجديدة والمبتكرة تدفقات العمل القابلة للتكوين والرؤى والواجهات الذكية لمساعدة الشركات على إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية لقوتها العاملة.

وحصلت "داروين بوكس" على أعلى تصنيف عالمي لشركات إدارة رأس المال البشري على منصة مراجعات العملاء "بير إنسايتس" التابعة لشركة "جارتنر"، وتحظى اليوم بثقة أكثر من 650 مؤسسة عالمية تضم أكثر من 1.5 مليون موظف موزعين على أكثر من 90 دولة حول العالم، وتدعمها مجموعة من أبرز المستثمرين العالميين مثل "سيكويا كابيتال" و"لايت سبيد الهند" و"جيه جي ديجيتال إيكويتي فنتشرز" و"إس سي بي 10 إكس". و"إنديا بارتنرز و"ثري ون فور كابيتال".

لمحة عن شركة "تكنولوجي كروس أوفر فنتشرز" (TCV):

تأسست شركة "تكنولوجي كروس أوفر فنتشرز" عام 1995 برؤية واضحة تتمحور حول اغتنام الفرص في سوق التكنولوجيا من خلال التركيز المتخصص والمستمر على الاستثمار في الشركات سريعة النمو. ومنذ تأسيسها، تمكنت الشركة من بناء سجل حافل بالنجاحات على صعيد دعم شركات القطاعين العام والخاص التي تطورت لتصبح شركات رائدة على مستوى القطاع في مجالات الإنترنت والبرمجيات والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات. وبلغت قيمة استثمارات الشركة 16 مليار دولار حتى تاريخه، وقد ساعدت على توجيه الرؤساء التنفيذيين للشركات خلال أكثر من 145 من طروحات الاكتتاب العام وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. كما ضخت الشركة استثمارات كبيرة في شركات التكنولوجيا المتطورة بما في ذلك "إير بي إن بي" و"بيليف" و"بريكس" و"دريم سبورتس" و"فار آي" و"هاير فو" و"مولي" و"نوبانك" و"ريزر باي" و"نيردي" و"ريليكس سوليوشنز" و"ريفولوت" و"آر إم إس" و"سبورت رادار" و"سبوتيفاي" و"تريد ريبابليك" و" براكوج جروب" و"زيبز". ونفذت "تكنولوجي كروس أوفر فنتشرز" بنجاح أكثر من 350 استثماراً من مختلف الهيكليات، بما في ذلك الاستثمار في الشركات الناشئة في مرحلة النمو المتوسطة ومرحلة النضوج وشركات القطاع العام، وتمتلك الشركة مكاتب في مينلو بارك ونيويورك ولندن. للمزيد من المعلومات حول "تكنولوجي كروس أوفر فنتشرز"، بما في ذلك الاطلاع على القائمة الكاملة لاستثمارات الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.tcv.com/.

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