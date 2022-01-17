درويش: استراتيجية شاملة لإثراء تجربة موظفي الوطني في التعلم والتطوير

منصتنا التعليمية عززت سهولة وفعالية العملية التدريبية لموظفي المجموعة

الوطني يضخ استثمارات كبيرة في منظومته التدريبية لتطوير كفاءة موظفيه

تجربة التعلم تدعم استعداد كوادر البنك لمواكبة مسار التحول الرقمي

قامت إدارة التدريب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني بإحداث تطور كبير وشامل في المنظومة التدريبية للموظفين خلال الفترة الماضية سواء في أدوات التعلم والتدريب المدمج المتمثل في منصة الوطني التعليمية أو في جهودها نحو نشر ثقافة تدريب رقمية شاملة عبر كافة فروع البنك المنتشرة في 4 قارات ونحو 14 دولة حول العالم من شنغهاي شرقاً وحتى نيويورك غرباً وذلك تماشياً مع استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي.

وتشكل منصة بنك الكويت الوطني التعليمية " NBK E-Learning Hub" والتي شهدت تطوير وتحديث كبير في عام 2021 ثورة شاملة في مفهوم التدريب عبر الاستفادة من التكنولوجيا لجعل التعلم الإلكتروني أكثر جاذبية وفاعلية لكافة الموظفين إضافة إلى مساهمتها في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لمنظومة التدريب لتصبح "التعلم المستمر" بهدف تحقيق النمو الشخصي والمساهمة في الاستثمار بمواهب ومهارات الموظفين وهو ما يصب في تحقيق نمو مستدام لصالح البنك.

وتتمتع منصة بنك الكويت الوطني التعليمية بتصميم عصري وجذاب يتميز بسهولة الوصول ويساعد الموظفين على الانتقال إلى التعلم المناسب والمتوفر عند الحاجة كما تحتوي على مكتبة رقمية ثرية تضم المئات من الدورات المختلفة التي تناسب كافة الموظفين والمدراء خلال المسارات الوظيفية المختلفة وبالإضافة إلى ذلك لدي كل موظف صفحة خاصة تشمل الأنشطة التدريبة التاريخية التي حصل عليها بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي يجب عليه إكمالها وهو ما يساهم في التقييم الذاتي لعملية التعلم ومدى التطور الذي حققه الموظف.

وشملت عملية تطوير المنصة التعليمية إضافة الدورات التدريبية الإلزامية التي تحددها الجهات الرقابية في جميع الأسواق الخارجية التي يعمل بها البنك، حيث تعمل فرق الموارد البشرية وإدارات الامتثال معًا من أجل التركيز القوي على إعطاء الأولوية لعمليات التدريب الإلزامي وذلك مع اكمال 94% من الموظفين بنجاح هذه البرامج.

وتحتوي كذلك المنصة على البرامج التعريفية للموظفين الجدد سواء في الفروع أو الإدارات المختلفة. وبجانب ذلك تشمل على دورات تدريبية تقدمها أكاديمية بنك الوطني والتي تخص تدريب الموظفين الجدد وتضم جوانب مختلفة للعمل المصرف مثل المبادئ المصرفية، وإدارة المخاطر، والمحاسبة المالية، والتسويق، والتفاوض، والإقراض الاستهلاكي والتجاري بجانب التدريب على الإبداع والابتكار والتفكير التصميمي.

وبهذه المناسبة قال مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك الكويت الوطني احمد درويش:" اتخذنا خطوات هامة لضمان تمتع موظفي البنك بتجربة تعلم أكثر جاذبية، حيث طورنا خلال عام 2021 منصة الوطني التعليمية لجعل العملية التدريبية أكثر سهولة وفاعلية وذلك تماشياً مع التزام الموارد البشرية بنشر الثقافة الرقمية وضمن استراتيجيتها الشاملة لتحسين تجربة موظفي الوطني في التعلم.

وأضاف درويش أن المنصة التعليمية للبنك متاحة لجميع الموظفين في أي وقت ومن أي مكان كما توفر التعلم عبر العديد من الموضوعات التي تضم أكثر من 160 مسارًا تعليميًا تم تصميمه وفق نموذج HILL للتعلم عالي التأثير بالتعاون مع شركة IQUAD Learning.

وأوضح أن المكتبة الرقمية للمنصة تم إثرائها بالتعاون مع Knowledge Cross العالمية المتخصصة في المحتوي التدريبي والذي يتم إعداده من قبل أعضاء في هيئة تدريس لجامعات مثل ستانفورد وهارفارد وانسياد و MIT و IE Business.

وكذلك تشمل المنصة على 40 مجالًا موضوعيًا متاح منها باللغتين الإنجليزية والعربية مما يوجه الموظفين إلى باقة متنوعة من المقالات والبودكاست ومقاطع الفيديو وملخصات الكتب وجلسات التدريب الافتراضية".

وأكد على أن المنصة شهدت تفاعلاً كبيراً ولافتاً مع عروض التدريب الافتراضية التي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية لتسجل منذ سبتمبر الماضي وحتى شهر ديسمبر دخول نحو 3 ألاف متدرب تلقوا نحو 9.2 الاف ساعة تدريب.

وقال درويش إن الموارد البشرية وإدارة التدريب والتطوير تعملان على تطوير النهج التدريبي بشكل أكبر واستكشاف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدعم تنمية كوادر البنك البشرية إضافة إلى ذلك تصميم جميع فرص التعلم لتجعل هؤلاء الكوادر على أهبة الاستعداد لمواكبة عملية التحول الرقمي في المستقبل.

وتفخر الموارد البشرية للمجموعة بالتقدم المحرز على صعيد تنفيذ خارطة لبرامج تدريبية عالية المستوي والتي تهدف إلى المساهمة في نشر الثقافة الرقمية على مستوى مجموعة بنك الكويت الوطني وذلك تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي حيث يوفر البنك فرصاً متكافئة ومتساوية لجميع الموظفين حيث يمنحهم فرص المشاركة في برامج تدريبية يتم تصميمها بناء على تقييم احتياجات كل من الإدارات المختلفة والموظفين كما يلتزم البنك بتطوير المهارات العلمية والعملية لموظفيه بهدف اعدادهم للأدوار القيادية في المستقبل.

#بياناتحكومية

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