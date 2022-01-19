دكا، بنجلاديش: أعلنت شركة "ذا سوشال لون كومباني" (TSLC)، التي طورت منصة فريدة من نوعها للتمكين الائتماني بالاستناد إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، اليوم عن تعيين زياد صوالحة مديراً تنفيذياً للتكنولوجيا في المجموعة، وشاغوريكا هرياني مديرة تنفيذية للتسويق؛ وسيكون كلاهما مسؤولاً أمام الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة ديباك إتش سالوجا. وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار مساعي الشركة لتعزيز فريق قيادتها العالمي مع توسعها في الأسواق الناشئة والحدودية.

ينضم زياد صوالحة إلى "ذا سوشال لون كومباني" قادماً إليها من شركة "كلارنا" الرائدة في مجال خدمات الدفع اللاحق بعد الشراء (BNPL). ويتمتع صوالحة بخبرة قيادية عالمية تمتد لأكثر من 20 عاماً قاد خلالها العديد من مبادرات الابتكار والتحول التكنولوجي. وسيركز في منصبه الجديد على تحقيق الرؤية التقنية للمجموعة، وتنفيذ استراتيجيتها المؤسسية، وإرساء الدعائم الأساسية لعلوم البيانات، واتخاذ القرارات الائتمانية، والبحث والتطوير، والهندسة، وتطوير الحلول التقنية، وبراءات الاختراع، وذلك بهدف بناء منصة عالمية تدعم العافية المالية للمستهلكين.

وبهذه المناسبة، قال ديباك سالوجا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة "ذا سوشال لون كومباني": "سيوظف زياد خبرته التقنية الواسعة لدعم حملة توسعنا العالمية. وبعد انضمامه إلينا سابقاً كمستثمر، يسعدني أن يصبح المدير التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة وضمن فريقنا التنفيذي العالمي؛ فهو يجمع بين الفطنة التجارية الممتازة، والقدرة على بناء فرق عالية الأداء، عدا عن امتلاكه جميع المهارات التكنولوجية وخبرات الأعمال التي كنا نبحث عنها لشغل هذا المنصب، والأهم من ذلك أنه يشاركنا رؤيتنا للمستقبل".

من جانبه، قال زياد صوالحة: "أرسى ديباك وفريقه أجندة طموحة لتمكين الشركة من تبوء مكانة رائدة في قطاع الخدمات المصرفية المدفوعة بالتكنولوجيا المالية المبتكرة. ويسرني أن أساهم بتحقيق رسالة الشركة في إطلاق حقبة جديدة من الخدمات المالية الشاملة وبأسعار معقولة للمواطنين الرقميين الذين يفتقرون إلى مثل هذه الخدمات. وتتمتع ’ذا سوشال لون كومباني‘ بقدرات تقنية تؤهلها لتحقيق الشمول المالي وتطويره. وأنا سعيد بانضمامي إلى فريق القيادة الاستثنائي للشركة".

أما عن شاغوريكا هرياني، فهي خبيرة تسويق متعددة التخصصات تحظى بخبرة واسعة تزيد على 18 عاماً في بناء علامات تجارية وثيقة الارتباط بثقافاتها المحلية بما يدعم نمو أعمالها. وانضمت هرياني إلى "ذا سوشال لون كومباني" قادمةً إليها من شركة "جراي وورلدوايد" التي شغلت فيها منصب الرئيس الإقليمي للاستراتيجية. وستتولى في "ذا سوشال لون كومباني" بناء علامة تجارية عالمية التأثير تساهم في تمكين المواطنين الرقميين، وتجمع في أعمالها بين حوافز المستهلكين والتكنولوجيا والتحولات الثقافية.

وعن انضمامها إلى "ذا سوشال لون كومباني"، قال ديباك سالوجا: "سترفد شاغوريكا شركتنا بإمكانات كبيرة مع خبرتها الفريدة عبر تخصصات ومناطق جغرافية متعددة، وسجلها الحافل في بناء العلامات التجارية وتجارب العملاء. وهي تجمع بين الخبرة التجارية والتميز التشغيلي والفهم العميق للمستهلكين وما يحفزهم. ومن خلال تعاونها مع فريقنا العالمي للمنتجات، ستساعدنا شاغوريكا على تحقيق أهداف علامتنا التجارية، وإرساء صورة ذهنية مميزة لها، والوفاء بوعودها للمستهلكين. وأنا فخور ومتحمس لانضمامها إلى فريق قيادتنا العالمي".

وقالت هرياني بهذا الخصوص: "يسرني أن أحظى بهذه الفرصة لتوسيع نطاق علامة تجارية هادفة تسعى إلى تحقيق الحرية المالية لملايين الأشخاص حول العالم. وتمتاز ’ذا سوشال لون كومباني‘ بمستوى ملهم من جودة التفكير والقيادة، وأنا متحمسة للعمل مع ديباك وفريق الشركة لبناء منظومة تسويق مبتكرة تواكب احتياجات العملاء إلى أبعد الحدود".

وأضاف سالوجا: "جمعنا أكثر من 100 مليون دولار من رأس مال الدين والأسهم منذ تأسيس الشركة في عام 2016، ونمر اليوم بمنعطف مهم في مسار نمونا من خلال التوسع في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد حصلنا على التزامات ائتمانية لدعم ميزانيتنا العمومية من مؤسسات مصرفية بارزة، ونستعد الآن لبدء انطلاقة قوية في أسواق متنوعة مثل بنغلاديش ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والمكسيك. ونحن ملتزمون بتحقيق العافية المالية القائمة على التكنولوجيا والبيانات والقابلة للتطوير عالمياً، ونحرص على اجتذاب أفضل المواهب العالمية التي تدعم رسالتنا هذه. ويسرني أن ينضم إلينا مثل هذان الخبيران المتمرسان لمساعدتنا في تعزيز ثقافتنا الهادفة، خصوصاً وأنهما يمتلكان الشغف والدافع لإحداث تأثير إيجابي حقيقي".

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لمحة عن "ذا سوشال لون كومباني"

"ذا سوشال لون كومباني" (TSLC) هي منصة عالمية متكاملة للإقراض الرقمي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الائتمانية من خلال تبسيط عملية الإقراض وتوفير حلول مالية مخصصة بأسعار معقولة للمستهلكين الذين يفتقرون لهذه الخدمات في الأسواق الناشئة والحدودية حول العالم.

تنفّذ الشركة حالياً حملة توسع عالمية، وتمضي قدماً نحو تنفيذ رؤيتها بتحقيق الشمول المالي على نطاق واسع من خلال تطوير ونشر تقنيات متقدمة تستخدم مفهوم التعلم الآلي والعلوم السلوكية لتمكين الحركة الائتمانية، وفتح الفرص المالية للمستهلكين اليوميين من ذوي الدخل المتوسط.

تأسست "ذا سوشال لون كومباني" في سنغافورة عام 2016، وتعمل حالياً تحت مسمى CASHe في الهند. وتتمثل رسالة الشركة في تقديم خدمات مالية شاملة، وإعادة تعريف المشهد المالي في الأسواق التي تدخلها، وإحداث نقلة نوعية في مفهوم الإقراض عبر الإنترنت، وتغيير طريقة تفاعل المستهلكين مع المال والقروض الائتمانية في حياتهم اليومية.

لمزيد من المعلومات حول "ذا سوشال لون كومباني"، يرجى التواصل مع جوانا أندروز، المدير التنفيذي للاتصال في الشركة، عبر البريد الإلكتروني: Joanna@tslcglobal.com.

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