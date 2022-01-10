أعلنت شركة إس تي إس، الشركة الرائدة في تقديم حلول التحول الرقمي ونظم المعلومات للمشاريع الكبرى في المملكة والمنطقة، عن تجديدها لشهادة معايير أمن المعلومات وبيانات الدفع الإلكتروني (PCI DSS) Payment Card Industry Data Security Standards لعام 2022، وذلك بهدف ضمان استمرارية توفير خدمات حوسبة سحابية آمنة على منصة شركة إس تي إس للحلول السحابية STS Cloud لعملائها في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتماشيا مع إرشادات البنك المركزي الأردني فيما يخص تقديم خدمات الحوسبة السحابية.

هذا ويمثل تجديد شهادة معايير أمن المعلومات وبيانات الدفع الإلكتروني (PCI DSS)، التزام منصة إس تي إس السحابية بالاستمرار في توفير خدمات عالية المستوى وبالمعايير الأمنية الصارمة التي تكفل حماية بيانات حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني بفضل اعتمادها للمزيد من إجراءات الموثوقية والأمان، الأمر الذي يتيح لعملائها الاستفادة من الخدمات والحلول السحابية التي توفرها المنصة بشكل آمن و بما يضمن الامتثال لمتطلبات المعايير العالمية ذات العلاقة، علاوة على تعزيز ثقة العملاء باستخدامها والانتفاع بهذه الميزة وخصوصا قطاع الخدمات المصرفية و شركات حلول أنظمة بطاقات الدفع الإلكتروني.

وتقرر تجديد إس تي إس لشهادة معايير أمن المعلومات وبيانات الدفع الإلكتروني (PCI DSS) لمنصة إس تي إس للحلول السحابية (STS Cloud)، بناءً على التدقيق الدوري الذي تقوم به شركة "كونترول كيس ControlCase" الشركة الحاصلة على شهادات الاعتماد الدولية والجودة العالمية للتدقيق على أمن المعلومات، حيث تم التدقيق على كامل الأنظمة والسياسات مع فريق عمل المنصة، والأفرقة الأخرى المعنية، بهدف استمرارية تقديم الخدمات العالية الجودة والأمان وفقا لمعايير مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع .Payment Card Industry Security Standards Council

وتعليقا على تجديد الشهادة، قال رئيس قسم تطوير الأعمال، الخدمات السحابية والمدارة في شركة إس تي إس السيد رامي الحنيطي: " لقد كانت منصة إس تي إس السحابيةSTS Cloud هي الاولى والوحيدة في الأردن التي نجحت بالحصول على هذه الشهادة عام 2017، ومنذ ذلك الحين نسعى في الشركة الاستمرار بتقديم أعلى درجات الأمن وحماية البيانات بهدف تمكين المؤسسات المالية على وجه الخصوص والمؤسسات الأخرى عموما من تبني أحدث الحلول المتوفرة على نموذج السحابة الهجينة، ونتعهد بأن نوفر لعملائنا حلولا متميزة بتكلفة تنافسية وبأعلى المستويات والإمكانيات".

هذا وتلتزم إس تي إي بتوفير حلول سبّاقة بمختلف مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا للمؤسسات، وتتربع الشركة منذ إنشائها في 1989 على عرش الريادة بما يتعلق بتمكين الشركات من اللحاق بركب التحول الرقمي بالرغم من سرعة المتغيرات الحاصلة به وبأعلى مستويات الخبرة وأحدث الممارسات في القطاع.

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نبذة عن شركة إس تي إس (STS):

ساهمت إس تي إٍس STS، الشركة الرائدة في تقديم حلول التحول الرقمي ونظم المعلومات، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة للمشاريع الكبرى في المملكة، بشكل فاعل وخطى واثقة في مشهد التحول الرقمي في المنطقة وذلك لخبرتها المتعمقة في القطاع منذ 1989 ولما تتميز به قيادتها من سمات الابتكار واستشراق المستقبل الرقمي. هذا ويعود نجاح إس تي إس STS لالتزامها بتقديم حلول تحول رقمي متجددة ومبتكرة، حيث تشمل خدماتها تقديم حلول البنية التحتية الرقمية والحلول السحابية المتقدمة والخدمات المدارة، وحلول الأمن السيبراني المدعمة بمركز عمليات أمن معلومات سيبراني متقدم (STS SOC) علاوة على الخدمات والتدريب والترخيص. وبالمثل، تسعى إس تي إس باستمرار إلى الارتقاء بالتجربة الرقمية عبر حلول تجربة العملاء الرقمية، حلول ذكاء الأعمال Business Intelligence BI وحلول مكان العمل الرقمية.

هذا وتواصل إس تي إس STS المساهمة بارتقاء العديد من القطاعات على اختلاف نشاطاتها كالقطاعات المالية والحكومية وقطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والقطاعات التجارية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر حلول موثّقة بشراكات قوية وطويلة الأمد مع روّاد عالميين في القطاع التكنولوجي مثل سيسكو سيستمز (Cisco Systems) وديل تيكنولوجيز (Dell Technologies) وآي بي إم (IBM) ومايكروسوفت (Microsoft) إلى جانب أوراكل (Oracle) وغيرها العديد من الشركات العالمية.

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