أطلقت شركة منصات للتطوير العقاري، أحدث مشروعاتها، في قلب القاهرة الجديدة، وهو مشروع "إيكليبس"، الذي يقع على مساحة 4360 مترا مربعا على ش التسعين الشمالي وبالقرب من طريق العروبة وبجوار مبنى الرقابة الإدارية ومنطقة البنوك وجميع الطرق الرئيسية ومعالم القاهرة الجديدة، وذلك بإجمالي استثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه.



المهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة "منصات"، قال: أن الشركة نجحت خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الـــ 10 شهور في تقديم مشروعين جديدين للسوق العقاري المصري؛ الأول هو برج بوديا تجاري إداري طبي بالعاصمة الإدارية، والذي نجحنا في تحقيق نسبة مبيعات كبيرة له تصل إلى حوالي 40% خلال 9 شهور فقط، واليوم نطلق أحدث مشروعاتنا "إيكليبس"، وهو مشروع تجاري إداري طبي متكامل. كما تبلغ استثمارات الشركة خلال 2022 حوالي 900 مليون جنية مصري.



وأكد بهاء، أن منصات لم تأتِ للسوق العقاري المصري لبناء بعض المباني أو العقارات، ولكنها تستهدف في الأساس توفير مجتمعات عمرانية متكاملة يتم تنفيذها بأعلى معايير الجودة الهندسية التي تتميز بالاستدامة والقيمة الاستثمارية العالية لجميع الملاك ، موضحا أن الشركة في طريقها للحصول على أثنين من أهم وأكبر الشهادات العالمية التي يتم منحها للمباني الإدارية والتجارية التي تتميز بالاستدامة والبيئة الصحية، الأولى هي شهادة Fitwel ، والتي يتم منحها لأكثر المباني ذات المواصفات الصحية السليمة التي تعزز من رفاهية بيئة العمل للشركات، والثانية هي شهادة LEED وهي رمز معترف به عالميًا لتحقيق الاستدامة يتم منحها للمباني الإدارية والتجارية صديقة البيئة التي تحسن من كفاءة الأعمال وتقلل من انبعاث الكربون وتخلق أماكن أكثر صحة.



وأوضح بهاء أن سوق العقارات في مصر يشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، لاسيما الوحدات التجارية والإدارية- بحسب الدراسات السوقية مؤخرًا- خاصة في ظل رغبة وتوجه المستثمرين وأصحاب الشركات في التوسع والتواجد في أكثر الأماكن الإستراتيجية ذات المستقبل الواعد في قطاعات الأعمال والتجارة، وهو ما يتميز به موقع المشروع الجديد.



من جانبه قال معتز شلبي رئيس القطاع التجاري بشركة منصات، أن مشروع "إيكليبس" يقدم مزيجًا مثاليًا من المساحة الحضرية والمرافق الأساسية والتصميم المتميز في مجمع أعمال جيد التأسيس، موضحا أن تصميم المشروع مستوحى من أحدث معايير البناء المستقبلية التي تجعله وجهة ترفيهية وعملية، مع مساحات إدارية تناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات، بينما تقع مساحات البيع بالتجزئة وسط مجمع تجاري يوفر تجربة تسوق رائعة مع مزيج فريد ومميز من المنتجات، بما في ذلك المتاجر الحصرية والمطاعم والمقاهي ومناطق الترفيه.



وقال شلبي أن المشروع يضم حوالى160 وحدة تتراوح مساحاتها بين 40 مترًا مربعًا إلى 120 مترًا مربعًا، بما يضمن توفير مساحات تتسم بالاتساع والفخامة، مشيرا إلى أن منصات تتعاون في تنفيذ مشروع "ايكليبس" مع مجموعة "التزام" الإماراتية لإدارة الأصول، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم أحدث تكنولوجيات إدارة البناء، والمرافق، والعقارات، والطاقة. باستخدام تكنولوجيا البناء الذكية، وستكون مسئولة عن إدارة المرافق والأصول الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى شركة LDP+Partners للاستشارات الهندسية والمسؤلة عن تصميمات المشروع وهي شركة شراكة تضامنية مصرية، من أبرز مشروعاتهم Stadium Plaza بجدة وبرج الراشد بالكويت وبرج Jizan الأيقوني بالسعودية.

ويؤكد شلبي أنه بالرغم من حداثة تواجد شركة منصات في السوق العقاري، إلا أنها نجحت في زمن قياسي أن تكتسب ثقة عملائها بفضل التزامها وصدقها فيما تطلقه من وعود تخص مشروعاتها، فضلا عن تميزها بفريق عمل يمتلك خبرات كبيرة جدا في مجال صناعة التطوير، ويؤمن تماما بضرورة تطوير هذه الصناعة بما يتواكب مع تطلعات ورغبات العملاء المستقبلية.

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