يمنح فرصة المشاركة للمواهب من مختلف بلدان العالم

في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام مواهب الإنشاد من أي مكان في العالم للاشتراك في الدورة الـ 13 من برنامج "منشد الشارقة"، الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أعلن البرنامج عن فتح باب التقديم لاختبارات الأداء عبر الإنترنت ابتداء من 18 ديسمبر الجاري وحتى 2 يناير المقبل.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في البرنامج التقديم من خلال إرسال مقطع مصوّر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج: "http://www.munshidsharjah.ae/.، حيث ستتولى لجنة تحكيم البرنامج المكونة المنشد أحمد رضوان ، والمنشد محمد زكي، اختيار المؤهلين لخوض المنافسات النهاية للحصول على لقب "منشد الشارقة".

منصة لنجوم الإنشاد

وقال سالم علي الغيثي، مدير قناة الشارقة: "يأتي الاعتماد على الإنترنت كوسيلة إضافية لاختبارات الأداء بهدف إتاحة الفرصة لكل موهوب في فن الإنشاد للمشاركة في البرنامج من أي مكان في العالم، بعد أن أصبح (منشد الشارقة) منصة للكشف عن نجوم الإنشاد من أصحاب الأصوات الاستثنائية الذين ينشدون الكلمة الجميلة ويعززون مكانة الفن الهادف في المجتمع، بفضل تبني هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون للبرنامج، وتسهيل الترتيبات التي تكفل المشاركة الواسعة للمنشدين الموهوبين".

وأضاف: "نهدف إلى اكتشاف ودعم أجمل الأصوات للارتقاء بذائقة الجمهور وفتح الأبواب أمام المبدعين للانضمام إلى قائمة نجوم الإنشاد الذين قدموا أنفسهم بثقة وحققوا حضورًا متميزًا من منصة (منشد الشارقة) الذي اكتسب جماهيرية عالمية على مدى دوراته السابقة، وحقق طوال 15 نجاحاً كبيراً نلمسه من خلال ترقب الجمهور لكل دورة من دوراته".

يشار إلى أن أولى دورات برنامج "منشد الشارقة" السنوي، انطلقت في العام 2006، حيث قدّم للساحة الفنية العربية موهوبين في فن الإنشاد من مختلف الدول العربية ودول الأجنبية، ويستقبل في هذه الدورة المتقدمين للمشاركة في الاختبارات بين 18 ديسمبر الجاري و 1 يناير المقبل في كل من الإمارات والسعودية والمغرب ومصر والأردن والجزائر، إلى جانب الراغبين بالمشاركة عبر الإنترنت.

#بياناتحكومية

- انتهى -

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