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بهدف التعرف على أهم المرافق التكنولوجية التي ستساعدهن في تجسيد مشاريعهن
نظمت أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لـ "نماء" للارتقاء بالمرأة، مؤخراً زيارة ميدانية للمنتسبات في برنامج "بادري لريادة الأعمال 2021"، إلى مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بهدف تعريفهن بأنواع الدعم التي يوفرها المجمع لرواد الاعمال، والاطلاع على أحدث التقنيات المتواجدة في مختبر "سويل لاب" داخل المجمع وكيفية الاستفادة منها في اختبار فكرة مشروع ريادي.
ونفذت المنتسبات للبرنامج خلال الزيارة أنشطة تدريبية على عدد من التقنيات والأجهزة تحت إشراف خبراء ومتخصصين في مختبر "سويل لاب"، كما التقين بعدد من رواد الأعمال الذين يتخذون من المجمع مقراً لهن وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الريادية.
وتأتي الزيارة ضمن الخطة التعليمة التي تتضمنها الدورة الأولى من برنامج "بادري لريادة الأعمال 2021" الذي أطلقته الأكاديمية في مارس الماضي، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ومؤسسات أكاديمية محلية وعالمية ومؤسسات محلية متخصصة، بهدف تنمية المهارات المعرفية للمنتسبات من صاحبات المشاريع القائمة ورائدات الأعمال في دولة الإمارات وفق منهاج تعليمي شامل ومتكامل لتحويرل أفكارهن إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.
ويركز البرنامج، الذي يسعى إلى زيادة نسبة مشاركة النساء في مجال ريادة الأعمال، على تنمية المهارات الفكرية والريادية للسيدات المهتمات بمجال ريادة الأعمال وتثقيفهن بجميع الجوانب في هذا المجال عن طريق تهيئتهن لخوض هذه التجربة من خلال تزويدهن بأفضل الممارسات والخبرات العملية التي تمكنهن من وضع خطة لمشاريعهن والتغلب على كافة العقبات التي قد تواجههن في رحلتهن ليصبحن سيدات أعمال.
ويتنوع البرنامج بين ورش عمل تطبيقية ومساقات تعليمية وزيارات ميدانية وجلسات فردية لمناقشة خطة العمل الخاصة بكل منتسبة إلى جانب الإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات.
وقالت فاطمة الحوسني، مدير برامج في أكاديمية بادري: "تأتي الرحلة التعليمية المثمرة إلى مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تجسيداً لأهداف برنامج بادري لريادة الأعمال الرامية إلى تزويد المنتسبات للبرنامج بالمهارات والمعارف التي تساعدهن في إطلاق المشاريع المبتكرة ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، وخصوصاً أن المجمع يعد أيقونة التكنولوجيا والابتكار في الإمارة".
وأضافت الحوسني: "أتاحت هذه الزيارة للمنتسبات التعرف على أهم المرافق التكنولوجية والرقمية المبتكرة التي ستساعدهن في تجسيد أفكارهن ومشاريعهن الريادية بالإضافة إلى تعريفهن بالتكنولوجيا التي يوفرها مختبر "سويل لاب" وسبل الاستفادة منها في تطوير فكرة المشروع للوصول إلى مجسم يحاكي الفكرة أو المنتج".
#بياناتحكومية
- انتهى -
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