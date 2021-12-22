تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة

أحد أهم منتديات الطاقة السنوية المرتقبة بين قادة العالم للتركيز على مسار أهداف "صافي الصفر" في انبعاثات الكربون

يقام منتدى الطاقة العالمي من المجلس الأطلسي 2022 على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المجلس الأطلسي، اليوم، عن انعقاد الدورة السادسة من منتدى الطاقة العالمي خلال الفترة بين يومي 15 و16 يناير 2022 في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ينعقد منتدى الطاقة العالمي من المجلس الأطلسي مرة أخرى على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية الهادفة لتحفيز ودفع عملية التنمية المستدامة في العالم، وسيضم المنتدى نخبة عالمية من أبرز الشخصيات الحكومية ووزراء الطاقة والمدراء التنفيذيين ضمن هذا القطاع، إلى جانب قيادات فكرية مرموقة من أبوظبي وسائر أنحاء العالم، لوضع أجندة الطاقة للعام المقبل.

ويعتمد منتدى الطاقة العالمي 2022 على زخم المشاركة غير المسبوقة التي شهدها منتدى 2021 الافتراضي، والذي انعقد افتراضياً بسبب جائحة "كوفيد-19"، مستفيداً من قدرات المجلس الأطلسي الاستثنائية في استخدام الأدوات والمنصات الرقمية المبتكرة للجمع بين القيادات والمؤثرين من جميع أنحاء العالم، حيث استقطب أكثر من 1000 مشارك في المؤتمر، إلى جانب عشرات الآلاف من المشاهدين عبر الإنترنت، ومئات الإعلاميين. وخلال منتدى 2022 في أبوظبي، ستكتمل تجربة المشاركة الشخصية بعناصر افتراضية لضمان مشاركة القادة من جميع أنحاء العالم.

وسيتوجه تركيز منتدى الطاقة العالمي لعام 2022 بصورة خاصة على الطريق إلى "صافي الصفر" في انبعاثات الكربون، ويلقي نظرة مستقبلية على التحديات والفرص المتاحة في ظل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر "كوب 28". كما سيطلق مركز الطاقة العالمي من المجلس الأطلسي الإصدار الثاني لأجندة الطاقة العالمية، وهي مجموعة شاملة لمقالات قيادات قطاع الطاقة في العالم، واستطلاع لآراء المئات من خبراء الطاقة على الصعيد الجيوسياسي. ويمكن الاطلاع على "أجندة الطاقة العالمية 2021" من هنا.

وبهذه المناسبة، قال فريديريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي: "هناك حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتلاقي قيادات قطاع الطاقة في العالم في مواجهة التحدي المتمثل بالتغير المناخي، وسيوفر منتدى الطاقة العالمي لعام 2022 منصة فائقة الأهمية لواضعي السياسات الهادفة إلى تسريع تحوّل الطاقة. ونتطلع لعودتنا مجدداً إلى أبوظبي للتأسيس على النجاح الهائل الذي شهده منتدى الطاقة العالمي الافتراضي 2021 من خلال الجمع بين القيادات في جميع أنحاء العالم لوضع أجندة الطاقة لعام 2022".

ينعقد منتدى الطاقة العالمي بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة نفط الهلال كرئيس بلاتيني.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: " لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة التحول المستمر نحو الطاقة النظيفة على المستويين الإقليمي والعالمي، وأن الدولة تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في الحفاظ على البيئة والإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي."

وأضاف معاليه:" اطلاقنا سابقاً الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، بهدف خلق مزيج من الطاقة يضمن التوازن الصحيح بين التنمية المستدامة والحدّ من التغير المناخي، ويساهم في ضمان دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كما نستهدف تعزيز مزيج الطاقة لدينا عبر تحسين نظام كفاءة الطاقة في مرافق الصناعة والتعدين، وكذلك المصادقة على القوانين والتشريعات التي تشجع على إنتاج الطاقة النظيفة، وأن رؤيتنا في دولة الإمارات تتمثل في رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول عام 2050".

ومن جانبه، قال ماجد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال: "تسعدنا المساهمة كرئيس بلاتيني في منتدى الطاقة العالمي للعام الخامس في 2022، مع استمرار النمو الذي يشهده المنتدى، في ظل سعي العالم نحو خارطة طريق تحولية إلى عالم منخفض انبعاثات الكربون. ولتحقيق هذا المسعى، تجمع أبوظبي نخبة من أبرز العقول للمساعدة في تعزيز السياسات الذكية واستراتيجية الأعمال في عالم منخفض الكربون، كما نتطلع إلى تعزيز الحوار والمساعدة في وضع أجندة الطاقة لعام 2022".

#بياناتحكومية

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لتسجيل المشاركة في منتدى الطاقة العالمي من المجلس الأطلسي 2022 واستعراض جدول الأعمال والمتحدثين المشاركين، يرجى زيارة الرابط هنا.

ستتكون نسخة عام 2022 من منتدى الطاقة العالمي من المجلس الأطلسي لعام 2022 مسجلة ومفتوحة أمام وسائل الإعلام. وينبغي على وسائل الإعلام الراغبة بالمشاركة فعلياً التسجيل هنا (باستخدام الرمز MEDIAABUDHABI) لطلب التصريح. وعلى وسائل الإعلام الراغبة بالمشاركة افتراضياً من خلال البث المباشر للفعالية عبر الإنترنت التسجيل هنا (باستخدام الرمز MEDIAVIRTUAL).

تعتبر صحة المشاركين في منتدى الطاقة العالمي وسلامتهم من أهم أولويات المجلس الأطلسي وشركائه. سيطبق المجلس الأطلسي بروتوكولات صارمة لضمان أعلى معايير السلامة والأمان الممكنة لجميع الحاضرين. يواصل المجلس الأطلسي متابعة تطورات جائحة "كوفيد-19"، وعرض المستجدات المتعلقة بتنظيم الفعالية حسب الضرورة.

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