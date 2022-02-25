مجلس الإمارات للأبنية الخضراء يتعاون مع سفارة بلجيكا في دولة الإمارات لتنظيم المنتدى

منتدى حول التنمية الحضرية يسلط الضوء على المشاريع الناجحة الكفيلة بدعم مسيرة دبي نحو ترسيخ دعائم الاستدامة والتحديات الرئيسية في هذا المجال

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظم مجلس الإمارات للأبنية الخضراء بالتعاون مع سفارة بلجيكا في دولة الإمارات "منتدى التنمية الحضرية المستدامة" في دبي، وذلك ضمن مكاتب غرفة دبي، حيث أكد هذا الحدث على نجاح دولة الإمارات بتحقيق مزيد من التقدم في مجال ضمان الإدماج وحقوق النساء في قطاع البناء والتشييد، وتجاوزها لعدد من الدول الأوروبية في هذا المضمار.

وانطلقت حوارات المنتدى بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين في القطاع العام وممثلين عن شركات البناء والتشييد من بروكسل، لتبادل الآراء وبحث سبل تعزيز التعاون لترسيخ أفضل الممارسات، واستعراض تجاربهم في مجال التنمية الحضرية المستدامة، والاقتداء بخطة دبي الحضرية.

وشهد المنتدى أيضاً حضور مجموعة مرموقة من المتحدثات اللواتي أكدن على دور المرأة في قطاع البناء والتشييد خلال جلسة نقاشية حملت عنوان "المرأة في قطاع البناء والتشييد"، ولاقت آرائهن أصداءً واسعة بين الحضور.

وجمعت قائمة المتحدثات خلال المنتدى كلاً من نادين حلبي مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي؛ وفرح ياسين رئيسة شبكة نساء مجلس الإمارات للأبنية الخضراء؛ وكلوديا دي سيسكو، مجموعة سكراتا للإنشاءات في بلجيكا، حيث أكدن على ضرورة كسر القوالب النمطية، ونشر الوعي، وإتاحة الفرص المجدية التي تمكن الشابات من النمو والازدهار.

وفي هذا السياق، قال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء": "سُعدنا باستقبال ضيوفنا من العاصمة البلجيكية بروكسل، والذين يتمتعون ببصمة جلية في مجموعة من الصروح العمرانية الرائدة في دولة الإمارات. لذلك ندرك مدى براعتهم في قطاع البناء والتشييد وتركيزهم الخاص على التنمية الحضرية المستدامة. ولاشك أن دولة الإمارات ماضية قدماً في دفع عجلة التنمية المستدامة، وهو ما بدا جلياً في مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. لذلك نحرص على تبادل أفضل الممارسات وتأسيس أنظمة فريدة لتسريع وتيرة العمل المناخي. كما أننا ملتزمون بتقديم منصات تحفز نشوء الأفكار البناءة في هذه المجالات، لتشكل أرضية مشتركة للجهود المثمرة وتقدم دراسات حالة تستفيد منها الأطراف الأخرى المعنية وتمكنها من تقييم جهودها، لاسيما مع مضينا قدماً جميعاً لاستشراف المستقبل المنشود".

ونالت خطة دبي الحضرية 2040 حصة كبيرة من الاهتمام خلال جلسات حوارية أخرى، حيث تضع هذه الخطة خارطة استراتيجية متكاملة تجمع بين كافة الخطط الرئيسية للتنمية الحضرية في دبي، وتنسجم مع الأولويات الاقتصادية الاستراتيجية للإمارة وتراعي احتياجات المستقبل.

وفي جلسة أخرى حملت عنوان "دراسات حالة في ممارسات الأبنية الخضراء"، تناول ممثلون عن بلدية دبي وبروكسل مفاهيم محددة على غرار مجتمع الخمس عشرة دقيقة، ومركز تلال الغاف صفري الانبعاثات، المجمع الرئيسي متعدد الاستخدامات لشركة ماجد الفطيم في دبي.

ولطالما كانت دولة الإمارات سوقاً رئيسياً للشركات في بروكسل، حيث تضطلع مشاريع هذه الشركات بدور هام في الصروح العمرانية الشهيرة في الدولة على غرار برج خليفة وجامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف جوجنهايم أبوظبي. وأشادت الوفود المشاركة في المنتدى بمسيرة دبي الطموحة نحو تحقيق الاستدامة خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدين على أنها جديرة بالثناء وتشكل نموذج يحتذى به. وللمزيد من التفاصيل ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.emiratesgbc.org

#بياناتحكومية

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