تستقطب البطولة أكثر من 350 بحّارًا من 64 دولة على مدى أيامها الخمس.

في إطار فعاليات البطولة، يتوجّه التركيز نحو جهود الاستدامة مع إطلاق برنامج ثقافي بيئي وتدريبات للمنافسين والموظفين.

سلطنة عُمان: يسرّ منتجع بارسيلو المصنعة الشهير والتابع لمجموعة فنادق بارسيلو الإعلان عن حصوله على حقوق الاستضافة الحصرية للنسخة الخمسين من بطولة العالم للشباب للإبحار الشراعي 2021، وتُقام الفعالية الأبرز للإبحار الشبابي في الفترة الممتدة من 11 ديسمبر حتى 18 ديسمبر في المصنعة، عمان.

يدعو منتجع بارسيلو المصنعة عشّاق رياضة الإبحار إلى حضور السباق الشراعي الشيّق الذي يمتد على 5 أيام، حيث يجوب أكثر من 350 بحّارًا من 64 دولة مياه المصنعة ضمن مسابقات منفصلة ومختلطة للذكور والإناث.

يحتلّ المنتجع الشاطئي موقعًا مثاليًا في جنوب منطقة الباطنة ويضمّ 308 غرفة من فئة الأربع نجوم ستستضيف المنافسين والمدربين والمسؤولين عن الفعالية وجميع موظفيها المشاركين في السباق الذين بإمكانهم الاستفادة من مجموعة من المطاعم والمرافق الرياضية والترفيهية المتاحة. كذلك، يقدّم المنتجع أحدث مرافق الإبحار للمنافسين والمدربين ومزوّدي المعدات مع ورشة عمل تضمّ طاقمًا ومرافق مخصّصة لصنفرة القوارب ورشّها وإصلاح الألياف الزجاجية والمحركات. بالإضافة إلى ذلك، يقدّم مرسى المنتجع الذي يضمّ 54 رصيفًا عالي الجودة تديره عمان للإبحار، الدعم للقوارب أثناء الرّسو فضلًا عن مرافق من الدرجة الأولى وخدمات تشمل تنظيف القوارب والمساعدة في إجراءات الوصول وملء الوقود.

وفي هذا السياق، علّق ديرموت بيرشال، المدير العام لمنتجع بارسيلو المصنعة، قائلًا: "تشتهر المصنعة عالميًا باعتبارها وجهةً رائدة لفعاليات الإبحار الدولية في المنطقة. وبعد النجاح الهائل الذي حقّقناه في استضافة سبع بطولات إقليمية وعالمية في العام 2021، يشرّفنا بصفتنا مجموعة فنادق بارسيلو الترحيب بأفضل البحّارة الشباب في العالم للاستمتاع بشواطئ السلطنة المبهرة وتجربة مرافقنا ذات المستوى العالمي في منتجع بارسيلو المصنعة."

وأضاف الدكتور خميس الجابري، الرئيس التنفيذي لعمان للإبحار قائلًا: "لا شكّ في أنّ استضافة بطولة العالم للشباب للإبحار الشراعي 2021 هي شرف لا يُصدق لسلطنة عمان وعمان للإبحار. نتطلّع إلى الترحيب بأفضل البحّارة الشباب ونجوم الرياضة المستقبليّين في البلاد على مدى أسبوع من المنافسات الشيّقة. طوال السنوات الأخيرة، حظيت عُمان بسمعة طيّبة كوجهة مضيفة للبطولات عالمية المستوى، وكانت مرافق منتجع بارسيلو المصنعة عاملًا رئيسيًا ساهم في تعزيز قدرتنا على تنظيم أفضل فعاليات الإبحار في البلاد. وبالطبع، لا يمكننا نفي الفوائد العديدة التي تنعكس على المجتمع جرّاء هذه الفعاليّات، ونتطلّع إلى استعراض كرم الضيافة العمانية الشهيرة مجددًا أمام البحّارة والمدربين ومسؤولي الفعالية ووسائل الإعلام."

تماشيًا مع رؤية عمان 2040، سيتم إطلاق برنامج ثقافي بيئي شامل تزامنًا مع البطولة في سبيل تعزيز الوعي حول الحفاظ على المناظر الطبيعية في عمان. كما سيقوم عدد من البحّارة بزيارة المدارس للترويج للفعالية وتشجيع الجميع على الاشتراك في حملة الأمم المتحدة البيئية لتنظيف البحار: #بحار نظيفة. كذلك سيتم تقديم التدريب ذي الصلة لترسيخ الوعي البيئي بين جميع موظفي ومتطوّعي الفعالية، هذا وسيملأ المشاركون استبيانًا بيئيًا عبر الإنترنت قبل الفعالية وبعدها لقياس التقدم المحرز على مستوى الوعي البيئي.

واختتمت راكيل لوبيز، نائبة رئيس المبيعات والتسويق في مجموعة فنادق بارسيلو في دول مجلس التعاون الخليجي، بالقول: "قامت مجموعة فنادق بارسيلو بتنفيذ عدد من الحلول المبتكرة لمنح ضيوفنا تجربة ضيافة مستدامة وصديقة للبيئة. ومن شأن بطولة العالم للشباب للإبحار الشراعي 2021 زيادة الوعي بأهمية الاستدامة البيئية والحرص على حماية المناظر الطبيعية في عمان للأجيال القادمة."

للمزيد من المعلومات حول بطولة العالم للشباب للإبحار الشراعي 2021، يُرجى زيارة موقع عمان للإبحارhttps://www.omansail.com وموقع مجموعة فنادق بارسيلو.

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نبذة عن مجموعة فنادق بارسيلو

مجموعة فنادق بارسيلو هي الشركة الخاصة بالفنادق في مجموعة بارسيلو، وهي سلسلة الفنادق الـ 29 الأكبر في العالم. تدير المجموعة حاليًا 260 فندقًا من فئة الـ4 و5 نجوم وأكثر من 60,000 غرفة موزعة على 22 دولة منضوية تحت أربع علامات تجارية هي فنادق ومنتجعات رويال هايدواي الفاخرة، فنادق ومنتجعات بارسيلو، فنادق ومنتجعات أوكسيدنتال، وفنادق أليغرو.

في مايو 2021، حازت مجموعة فنادق بارسيلو في الإمارات العربية المتحدة على تقدير مرموق في حفل توزيع جوائز اختيار المسافرين من تريب أدفيزور للعام 2021، حيث تم تصنيف فنادق بارسيلو ريزيدنسز دبي مارينا وأوكسيدنتال دبي برودكشن سيتي وديوكس ذا بالم التابع لرويال هايدواي ضمن أفضل 10% من الفنادق في العالم.

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