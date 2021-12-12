الشارقة: كان زوّار "مهرجان فعاليات الشارقة" في اليوم الثاني على موعد مع الإثارة والمرح والحماس، مع انطلاق عروض المناطيد الهوائية العملاقة التي حلقت في فضاء المهرجان برفقة عارضي السيرك والألعاب البهلوانية.

وتجولت فرقة العروض في أرجاء مسرح المجاز، لتثير الدهشة بحركاتها على الأرجل الخشبية الطويلة، مصحوبةً بموسيقى متميزة عمت المسرح، كما قدم المهرجون فقرات فنية وعروض سحرت الجمهور من الكبار والصغار.

#بياناتحكومية

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