عروض جافزا الشاملة أسهمت في تمكين 47% من تجارة الرعاية الصحية والأدوية في دبي

شهدت المنطقة الحرة زيادة بنسبة 11% في عدد عملائها من شركات الرعاية الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن دورها كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية، عززت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) نمو قطاع أعمال خدمات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وأسهمت خلال 2020 في تسهيل 47% من تجارة إمارة دبي الكلية في هذا القطاع؛ إذ بلغ ما حققته المنطقة الحرة من تجارة سنوية في خدمات الرعاية الصحية 21.8 مليار درهم في 2020، مضيفة قيمة عالية لاقتصاد دبي ودولة الإمارات، ومسجلة ارتفاعًا في عدد العملاء من شركات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية خلال العام 2021 بلغ 11% سنويًا.

‎وخلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الصحة العربي” آراب هيلث 2022" ، تقوم جافزا باستعراض نموذج أعمالها الديناميكي وممكناتها الاستراتيجية للأعمال، التي تشكل محفزات موجهة لتعزيز قطاع خدمات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والذي يضم أكثر من 400 شركة تنتمي إلى 59دولة، يعمل 10% منها في تصنيع الأدوية ومنتجات العناية الشخصية، وعبوات الأدوية، والمستلزمات الطبية، ومنتجات النظافة وغيرها من المنتجات الصحية، في حين تتخصص 90% من الشركات في تجارة منتجات الرعاية الصحية والتخزين ونقل البضائع.

‎التصنيع المحلي

‎باعتبارها المنطقة الحرة الوحيدة التي توفر مرافق داعمة للتصنيع المحلي في مجال الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، تشكل جافزا بيئة عمل مثالية للمنشآت الصناعية ومراكز البحث والتطوير لشركات المنتجات الدوائية والطبية. وتستفيد من خدمات جافزا وبنيتها التحتية عالمية المستوى حاليًا مجموعة من الشركات الصناعية الرائدة، مثل لايف فارما، وجلف إنجكت، وكويست فيتامينز، وفيكو للأدوية، وميكرو سينرجي للأدوية، وأزور للصناعات، ومصنع أجي باك الحيوي، وغيرها من الشركات الرائدة في هذا القطاع.

‎محفزات نمو الأعمال

‎تسهم مسرعات التجارة التي تقدمها جافزا في دعم شركات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية الدولية والشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة، وذلك من خلال حاضنات الأعمال، والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية التي تسهل الحصول على الائتمان والتمويل، إضافة إلى توافر مساحات الأراضي المخصصة لبناء المرافق الصناعية، والمستودعات ومباني المكاتب المصممة خصيصًا لمتطلبات شركات الرعاية الصحية والمنتجات الدوائية، والتي تمتد على مساحة تبلغ 540 ألف متر مربع، كل ذلك تعززه بيئة مثالية للتجارة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على عمليات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، لتشكل تلك المحفزات النوعية منظومة متكاملة لدعم وتمكين توسع شركات القطاع الصحي.

‎ارتباط متعدد الأنماط

‎تتيح البنية التحتية المتطورة لجافزا تواصلًا فائقًا متعدد الأنماط عبر ميناء جبل علي، الذي يرتبط مع إقليم يضم أكثر من 3.5 مليار مستهلك، ما يساعد قطاع أعمال الرعاية الصحية والصناعات الدوائية على الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وشبه القارة الهندية، وإفريقيا. كما يتوافر ما يقرب من 10,000 نقطة لتزويد الحاويات المبردة بالطاقة موزعة في ساحات المحطات بميناء جبل علي، ما يسهل على الشركات الحصول على أفضل المرافق عالية المواصفات لتخزين المنتجات الطبية.

‎الدعم اللوجستي

‎تضمن الخدمات اللوجستية التي توفرها "دي بي ورلد لوجستكس" للتعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد الكفاءة والفعالية في التكاليف التشغيلية لشحن البضائع إلى جميع وجهات التصدير؛ إذ يوفر الذراع اللوجستي للمؤسسة أفضل خيارات الشحن والمرافق لنمو أعمال الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، بما يعزز من تسليم الشحنات الطبية في الوقت المناسب، باستخدام الحاويات والمخازن التي يمكن التحكم في درجة حرارتها، ومراقبتها عبر منصات إلكترونية حديثة ومتطورة.

‎حلول التجارة الرقمية

‎من أجل المحافظة على النمو المتواصل والتوسع في أعمال شركات المنتجات الدوائية، تتيح جافزا أعلى درجات الشفافية من خلال أحدث منصات التجارة الرقمية في دبي التجارية. فعبر تكاملها مع جميع الجهات ومصادر المعلومات المرتبطة بسلسلة الإمداد والتوريد، تشكل دبي التجارية نافذة موحدة لتجارة المنتجات الدوائية عبر الحدود، كما تقدم خدمات إلكترونية نوعية للحصول على الدعم اللوجستي بسرعة وكفاءة، مع القدرة على تتبع حركة الشحنات بشكل حي ومباشر.

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