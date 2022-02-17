كشف تقرير أثر الشركة السعودية للاستثمار الجريء الصادر اليوم عن مساهمتها في تحقيق نسب نمو قياسية في جميع المؤشرات المتعلقة بالقطاع، حيث سلط التقرير الضوء على أثر أعمال الشركة على منظومة الاستثمار الجريء في المملكة منذ تأسيسها في عام 2018.

وأشار تقرير أثر الشركة، إلى أن منظومة الاستثمار الجريء في السعودية حققت نمواً بلغ 770% في إجمالي قيمة الاستثمارات لتصل إلى 2 مليار و55 مليون ريال في 2021 مقابل 236 مليون في عام 2018 الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وذلك بحسب مصادر منصة ماجنيت المتخصصة في البيانات.

كما كشف التقرير زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية بنسبة 192% ليصل عددهم إلى 76 في عام 2021مقابل 26 فقط في 2018، ونما عدد الصفقات في الشركات الناشئة السعودية ليصل إلى 139 صفقة في 2021 محققة زيادة بلغت 148% عن عام الأساس (2018) الذي سجل فيه القطاع 56 صفقة.

وأوضح التقرير أن إجمالي استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الجريء عبر جميع برامجها بلغ مليار و226 مليون ريال سعودي، فيما قدرت إجمالي الاستثمارات متضمنة الشركاء بنحو 6.5 مليار ريال. وبلغ عدد الصناديق التي تستثمر فيها الشركة 23 صندوقا استثمرت في 83 شركة سعودية ناشئة من خلال 147 صفقة حتى الان، علماً بأن فترة استثمار الصناديق تصل إلى خمس سنوات، شملت عدة قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وحلول وتقنية المعلومات، والتعليم والتوصيل والنقل.

ويبين التقرير نجاح استراتيجية الشركة خلال الثلاثة أعوام الماضية في زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية، وتشجيع الشركات المالية القائمة والجديدة على أن تنشئ صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء، والمساهمة في سد الفجوات التمويلية، وتحفيز المستثمرين الملائكيين الحاليين للاستثمار في الشركات الناشئة من خلال برنامج الاستثمار بالمشاركة، وكذلك تحفيز إنشاء مجموعات جديدة للمستثمرين الملائكيين في المملكة وصلت حالياً إلى خمس مجموعات.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك أن المملكة تشهد تناميا كبيرا في الاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع والقادرة على التوسع محلياً وعالمياً، وأكد حرص الشركة على تنمية منظومة الاستثمار الجريء في السعودية، وذلك من خلال دعم تأسيس الصناديق وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في الشركات الناشئة بما يساهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز المحتوى المحلي.

يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م من قبل منشآت ضمن برنامج تطوير القطاع المالي. وتهــدف الشــركة إلى تطويــر منظومــة الاســتثمار الجــريء عن طريق اســتثمار 2.8 مليار ريال سعودي (750$ مليون دولار أمريكي).

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022