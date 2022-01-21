الدار تواصل دعمها المستمر للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي

ملعب ياس لينكس للجولف سيستضيف برنامجاً تدريباً مخصصاً للاعبي الفريق الوطني للأولمبياد الخاص للجولف استعداداً للمشاركة في الأولمبياد الخاص برلين 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") أن ملعب ياس لينكس أبوظبي، أحد أفضل 50 ملعبًا للجولف في العالم والذي سيحتضن بطولة أبوظبي "إتش إس بي سي" 2022، سيستضيف برنامجاً تدريبياً مخصصاً للفريق الوطني للأولمبياد الخاص للجولف استعداداً لمشاركته في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023.

وجرى الإعلان عن الشراكة في ملعب ياس لينكس أبوظبي للجولف بحضور لاعب الجولف الإيرلندي بادريغ هارينجتون، كابتن بطولة كأس رايدر الأوروبية 2021، وسفير فريق الأولمبياد الخاص الإيرلندي، والذي قدم بعض النصائح والمشورة إلى لاعبي الفريق الوطني الإماراتي، وجوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير، وعلي سيف بن صميدة، نجم الأولمبياد الخاص الإماراتي ولاعب الجولف، وتوماس نيسبيت، متخصص رياضة الجولف في كرانلي أبوظبي للجولف في بطولة الهواة والمحترفين (برو-آم) التي تُقام في الفترة التي تسبق بطولة أبوظبي "إتش إس بي سي".

ومنذ عام 2019، دخلت الدار شراكة مع الأولمبياد الخاص، وسيعمل ملعب ياس لينكس أبوظبي للجولف حالياً مع فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي للجولف لتقديم برنامج تدريبي شامل لأعضاء الفريق. ويرتكز الدعم الذي تقدّمه الدار حول مشاركة اللاعبين ودمجهم في البرنامج، وإقامة دورات التدريب والتطوير للرياضيين، ودعم استعداداتهم للمسابقات. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل جميع أعضاء فريق الأولمبيات الخاص الإماراتي الذين شاركوا أو سيشاركون في المنافسات على عضوية مجانية في أكاديمية ياس لينكس، والتي توفر الوصول إلى مسار الضربات ومرافق التدريب، واستعمال ملعب "Par3"، وصالة ألعاب رياضية، وحمامات السباحة.

وتعليقاً على الشراكة، قالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية في الدار العقارية: "تعكس بطولة الأولمبياد الخاص قيم الرياضة والمجتمع، ونحن فخورون بدعم الرياضيين في استعداداتهم لدورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023. تمثل ركائز التنوع والمساواة والشمولية أُسس إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركة الدار، في حين لدينا رابط خاص مع لعبة الجولف عقب تطورينا لمجموعة من الملاعب عالمية المستوى في أبوظبي. وانطلاقاً من ذلك، فمن الطبيعي أن ندعم لاعبي الفريق الوطني للأولمبياد الخاص، ونتطلع إلى شراكة طويلة ومثمرة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي".

قال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: "نحن فخورون بتعاوننا مع ياس لينكس أبوظبي الذي يمتد على مدار عدة سنوات. لقد عززت الدار اليوم جهودها لتمكين رياضيي الأولمبياد الخاص من خلال التزامها بدعم برنامج تدريب الجولف استعداداً لدورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023، الذي سيمكّن عدداً أكبر من أفراد الفريق من اكتساب مهارات جديدة في لعبة الجولف، والمشاركة في بطولات الجولف عالمية المستوى، مثل بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي استقبلت لاعبي جولف الأولمبياد الخاص خلال السنوات الأخيرة. مثل هذه التجارب الفريدة والشاملة تصنع الكثير من الفرق لأصحاب الهمم، ونشكر الدار وياس لينكس أبوظبي على الدور الريادي الذي يقومان به في سبيل ذلك".

وتحرص الدار من خلال هذه الشراكة على تعزيز مكانة الإمارات التنافسية على الساحة الرياضية العالمية، وتأتي ضمن جهودها المستمرة لترويج نمط حياة نشط عبر محفظتها من متاجر التجزئة والمجتمعات السكنية والمدارس.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 16 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 24 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بما في ذلك محفظة الدار الفندقية التي تضم 10 فنادق، بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022