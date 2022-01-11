سجلت مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفاً" في يومها الثالث إجمالي تبرعات بلغ أكثر من 1.9 مليون دولار، تستفيد منها أكثر من 15 ألف عائلة في حين بلغ إجمالي المتبرعين أكثر من 47 ألف متبرع.

وتستمر المبادرة التي أطلقتها حملة "أجمل شتاء في العالم" بالتعاون مع "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" و"الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام" بهدف دعم الأسر اللاجئة والنازحة والأقل حظاً في الوطن العربي وأفريقيا، في استقبال التبرعات من خلال بث حي يقدمه اليوتيوبر "أبوفلة" من وسط مدينة دبي، حتى تحقيق أهدافها بجمع 10 ملايين دولار لصالح 100,000 عائلة تعاني برد الشتاء.

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-انتهى-

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