عمان – نظم المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة بالتعاون مع ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي ندوة رقمية بعنوان "مؤشر الفجوة العالمية للتكنولوجيا الناشئة"، قدمها السيد جيفري فيليس، خبير التحول الرقمي ورئيس شركة CertNexus.

وجلال الندوة، سلط السيد فيليس الضوء على العديد من التقارير والدراسات الدولية التي تشير إلى أن الرقمنة تعمل على توسيع فجوة المهارات، مشيراً إلى العديد من الشركات التي ترى أن هناك فجوة كبيرة في المهارات، بينما 64% من مدراء الشركات لا يعتقدون بأن موظفيهم قادرون على مواكبة المهارات المستقبلية. علاوة على ذلك، يقول أن 70% من الموظفين لم يتقنوا المهارات التي يحتاجونها لوظائفهم اليوم.

وأدار الحوار المدير التنفيذي لملتقى طلال أبوغزاله المعرفي السيد فادي داوود، حيث ناقش محاور عدة من ضمنها التصميم المستقبلي للقوى العاملة، والمهارات التي سيحتاجها كل مهني في عصر الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المهارات والقدرات الأساسية التي تتطلبها وظائف الذكاء الاصطناعي.

وفي الختام، أضاف السيد فيليس بأن التكنولوجيا الناشئة تعمل على تغيير الأعمال والحكومات وأسلوب ونمط حياة الأفراد، كما أنها تسهم في إعادة رسم خريطة الوظائف، مؤكداً حاجتنا لصقل مهاراتنا اللازمة في المستقبل ومواصلة تحديث تلك المهارات.

يشار إلى أن الندوة هي سلسلة من الجلسات التوعوية التقنية عبر الانترنت التي تم إطلاقها بالتعاون ما بين المجمع العربي الدولي وملتقى أبوغزاله المعرفي، كما انها جزءاً من الجهود المستمرة لنشر وتبادل المعلومات والمعرفة من خلال منصاتهما.

المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة (AIMICT)

تأسس المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة، كمنظمة غير ربحية، في عام 1989 في بافالو – نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وسجل رسميا في الأردن في عمان عام 1990 تحت اسم "مجمع الإدارة العربي". حيث جاءت فكرة إنشاء مثل هذا المجمع من أهمية دور المدربين ورجال الأعمال في خدمة مجتمعات الأعمال في بلدانهم. وفي عام 2015، تم تعديل اسم المجمع ليصبح "المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة" الذي يهدف لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية الحديثة في مختلف القطاعات ولتسهيل إنشاء وتأسيس إدارة قائمة على المعرفة. والمجمع شريك تدريب معتمد مع شركة CertNexus.

شركة CertNexus

هي هيئة اعتمادية تقدم شهادات في مجال التقنيات الناشئة وبيانات الاعتماد للأعمال والمتخصصين في مجالات البيانات والتطوير وأمن تكنولوجيا المعلومات، وتقدم المساعدة لسد الفجوة في المهارات العالمية الناشئة في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

يمكن متابعة الجلسة عبر قناة "طلال أبوغزاله العالمية" على اليوتيوب من خلال الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=BsTi5AlpieU

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