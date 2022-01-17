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مسقط- سعيا منه لتلبية احتياجات عملائه ومواصلة تقديم عروض مصرفية بمزايا إضافية، أعلن الأهلي الإسلامي عن عرض ترويجي جديد للتأهل للحصول على 10% من إجمالي الراتب، بحد أقصى قدره 500 ريال عماني كمكافأة نقدية لمرة واحدة عند تحويل الراتب، بحيث لا يقل الراتب الشهري عن 1000 ريال عماني. وعند تحويل الراتب الشهري إلى الأهلي الإسلامي، فإن كافة العملاء الحاليين والجدد من العمانيين والوافدين سيكونون مؤهلين للحصول على المكافأة المالية لمرة واحدة.
يأتي هذا العرض كجزء من البرامج والمبادرات التي يتبناها البنك لتعزيز خدماته بما يحقق الفائدة القصوى للعملاء، ضمن إطار يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويسعى الأهلي الإسلامي من خلال حملة تحويل الراتب الجديدة، والتي تستمر لشهرين من يناير 2022، إلى مواصلة تقديم خدمات مصرفية إسلامية تتناسب مع خيارات العملاء المتطورة ونمط حياتهم اليومي.
وحول هذا العرض، قال يوسف بن سالم الرواحي، نائب المدير العام ورئيس الأهلي الإسلامي: "تشهد الخدمات المصرفية الإسلامية في الآونة الأخيرة إقبالا متزايدا من قبل المنضمين الجدد لسوق العمل في السلطنة، حيث تتميز هذه الفئة بتوجهها إلى خيارات أكثر وعيا واستدامة. وأعتقد أن هذا التوجه يعزى إلى وعي العملاء بالمزايا التي تقدمها البنوك الإسلامية. ومن خلال عرضنا الترويجي الحالي، نحن نطمح إلى تعزيز تجربة عملائنا الكرام سواء بالاستفادة من هذا العرض أو من خلال مختلف العروض والبرامج المخصصة لهم.
وأضاف الرواحي، قائلا: "إن المكافاة المالية التي يقدمها البنك لعملائه من فئة تحويل الراتب، هي عبارة عن فرصة حصرية تتيح للعملاء استثمار أموالهم، بالإضافة إلى جني عوائد على مدخراتهم بمعدلات أرباح مضاربة لودائع حسابات التوفير مع دفع أرباح شهرية، ويوسع نطاق الشمول المالي بين أوساط المجتمع، خصوصا بين فئة الشباب".
يلتزم الأهلي الإسلامي بضمان تقديم أفضل العروض المبتكرة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء السلطنة. وانطلاقاً من مبدأ الصدق والشفافية، يقدِّم البنك عدداً من الحلول المصرفية التي تتناسب واحتياجات كافة العملاء من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات.
#بياناتشركات
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© Press Release 2022
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