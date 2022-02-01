برنامج سانز دبي فبراير 2022 يدعو المختصين في المجال للمشاركة وتعزيز معرفتهم بالأمن السيبراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، الرائد عالميًا في التدريب والاعتماد في مجال الأمن السيبراني، عن إطلاق برنامجه التدريبي سانز دبي فبراير 2022 الذي يعقد من 12 إلى 17 فبراير في فندق راديسون بلو بواجهة دبي المائية. ويقدم البرنامج التفاعلي عدد من الخبراء المميزين في الأمن السيبراني، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لحماية المؤسسات من الخرق الأمني وبناء المهارات العملية التي يمكنهم تطبيقها بشكل فوري في مكان عملهم.

فقد انتقلت الغالبية العظمى من المؤسسات في دولة الإمارات إلى استعمال البنية السحابية لتلبية احتياجات الأعمال بعد ازدياد التوجه إلى العمل من المنزل بسبب جائحة كوفيد-19. ونتيجة لهذا التوجه، فمن الضروري للمؤسسات أن تستثمر في تعزيز التدابير الأمنية التي تطبقها لمنع انقطاع سير العمل بسبب التهديدات السيبرانية، كما أن عليها ضمن اتخاذ الخطوات التي تكفل الامتثال لمعايير القطاع وللأنظمة السارية.

وفي هذا السياق قال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمعهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: "أفضل طريقة للحماية الأكيدة هي التأمين من الداخل، كما أن أفضل الدفاعات هي تلك التي تتمثل في طاقم العمل المتمرس والذي يدرك المخاطر السيبرانية وكيفية تجنبها. ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في البرامج التدريبية وتعزيز مهارات الموظفين أمر بالغ الأهمية لمكافحة الجريمة السيبرانية وضمان قدرة الفريق على التصرف بشكل استباقي في حال وقوع الحوادث الأمنية بدلًا من الاعتماد على أطراف خارجية لحماية الأعمال."

وأضاف: "يتغير العالم الرقمي بشكل مستمر، فيما تتغير المنصات السحابية تبعًا لطرق تخزين البيانات واستخدامها. كما تحتاج فرق العمل لوجود استراتيجيات مدروسة لتأمين معلوماتها الهامة تماشيًا مع تلك التغييرات."

يذكر أن محتوى البرنامج التدريبي يتضمن كيفية تحديد موقع البيانات وتعريفها وجمعها بكفاءة من أي موقع تخزين في البنية السحابية، إلى جانب تطوير وتطبيق إطار عمل قائم على التهديدات الفعلية لوقف الهجمات تماشيًا مع المتطلبات التي وثقها مركز أمن الإنترنت، وتلك التي تم تعريفها بموجب معيار NIST SP 800-171 واعتماد نموذج نضج الأمن السيبراني. ويختتم البرنامج بدورة مراجعة مسرّعة تم تصميمها خصيصًا لإعداد الطلاب لاجتياز امتحان CISSP® بنجاح.

أما المحاضرون الذين يقدمون الوحدات التدريبية في البرنامج فهم خبراء القطاع جوشوا ليمون، والذي يقدم دورة FOR509: علم الأدلة السحابية المؤسسية والاستجابة للحوادث، وكريس كرستيانسن الذي يقدم دورة SEC 566: تطبيق وتدقيق الضوابط الأساسية لمركز أمن الإنترنت، وديفيد ر. ميلر الذي يقدم MGT414: برنامج سانز التدريبي لاعتماد CISSP®. ومن الجدير بالذكر أن برنامج سانز دبي فبراير 2022 سيعقد بين الساعة 8 صباحًا و 7 مساءً بتوقيت الخليج.

تتمثل رسالة معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني في تقديم أفضل المعلومات والموارد المتعلقة بالأمن السيبراني لحماية الأشخاص والممتلكات، ويتمتع بمكانة عالمية مرموقة في تطوير المهارات الاستراتيجية لدى الطلاب بحيث يمكنهم تطبيقها في مكان عملهم بمجرد إتمام التدريب.

ومن خلال التسجيل في دورات "سانز دبي فبراير 2022"، تتاح للمشاركين فرصة التواصل مع نظرائهم العاملين بالمجال من مختلف أنحاء المنطقة، ممن يواجهون التحديات المهنية والتنظيمية ذاتها. كما أن التسجيل في البرنامج يشمل كذلك المشاركة المجانية في منافسات سانز الشهيرة "نت وورز"، والتي تسمح للمشاركين بتطبيق ما تعلموه خلال الجلسات التدريبية مع سانز وتكسبهم عددًا من المهارات اللازمة للتعامل مع المواقف المختلفة في بيئات آمنة من المخاطر، بينما يتاح لهم الاطلاع على منصة SANS Summits التي تجمع خبراء ومختصي الأمن السيبراني لمشاركة ومناقشة عدد من النماذج والدروس المستفادة والأدوات الجديدة والاستراتيجيات المبتكرة.

يعقد معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني فعالية تدريبية أخرى في دول الخليج العربية، وهي سانز سكيور الشرق الأوسط 2022، وذلك خلال شهر مارس 2022 في العاصمة السعودية الرياض.

#بياناتحكومية

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عن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني

تأسس معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني في عام 1989 كمنظمة بحثية تعليمية تعاونية. ويعد معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني الأكثر موثوقية والمزود الأكبر للتدريب والترخيص في الأمن السيبراني للموظفين في المؤسسات الحكومية والتجارية حول العالم. يدرّس المدربون الأشهر في معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني في أكثر من 60 دورة مختلفة للتدريب على الأمن السيبراني ضمن ما يزيد عن 200 فعالية حية وعبر الانترنت. وتقوم منظمة GIAC، وهي مؤسسة رديفة لمعهد سانز التدريبي للأمن السيبراني ، بتقييم مؤهلات الموظفين بشكل عملي عبر 35 شهادة اعتماد في مجال الأمن السيبراني. كما يقدم معهد سانز التقني، وهو مؤسسة تعليمية مستقلة ومعتمدة إقليميًا، شهادات الماجستير في الأمن السيبراني. ويساهم معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني بتوفير مصادر مجانية يضعها بأيدي مجتمع أمن المعلومات بما في ذلك المشاريع التوافقية، والمشاريع البحثية، والنشرات الإخبارية، فضلاً عن إشراف المعهد على تشغيل نظام الإنذار المبكر للإنترنت Storm Center. ويضم قلب المعهد الكثير من خبراء الأمن الذين يمثلون المنظمات الدولية المتنوعة من الشركات الكبرى وحتى الجامعات، ويعملون جنبًا إلى جنب على مساعدة مجتمع الأمن السيبراني بأكمله. (www.SANS.org)

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