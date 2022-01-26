"البرنامج الجديد يضمن للقضاة أفضل مستويات الإعداد المهني، مع تزويدهم بالمعرفة الحديثة لأداء مهامهم بحرفية"

دبي – الإمارات العربية المتحدة: تأكيداً على دوره في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، من أعضاء السلطة القضائية، وتعزيزاً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع محاكم دبي، ينظّم معهد دبي القضائي برنامجاً تدريبياً جديداً، تحت عنوان "القضاة الجدد". ويأتي الإعلان عن هذا البرنامج في إطار حرص المعهد على مواصلة منهجيته لتطوير برامجه القضائية، للإسهام في خلق منظومة قضائية محترفة.

واطلع سعادة المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، وسعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي على برنامج "القضاة الجدد" الذي انطلق حضورياً في مقر المعهد يوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022، ويستمر حتى 31 مارس 2022، متمنيين لهم دوام التوفيق، ومعربين عن ثقتهما بأنّ البرنامج سيعزز تميزهم وحرفيتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة، كما قدّما التهاني لهم على تسلمهم مهامهم الجديدة كقضاة جدد في محاكم دبي.

ويستهدف البرنامج خمسة قضاة في أعقاب تعيينهم في محاكم دبي بعد أدائهم اليمين القانونية بتاريخ 12 يناير الجاري أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

ويهدف البرنامج إلى تزويد السادة القضاة بأفضل إعداد مهني، وإكسابهم المعرفة الحديثة ، ودعمهم على أداء مهامهم على النحو الأمثل، والقيام بأدوارهم بحيوية وفاعلية، وذلك انطلاقا من الرؤية التي يتبناها معهد دبي القضائي، والمتمثلة في أن تكون دبي مركزاً إقليمياً للتميّز القانوني والعدلي، والتوافق مع منظومة قيمه، بما في ذلك الثقة والاحترافية والابتكار.

#بياناتحكومية

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022