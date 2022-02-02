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دبي – الإمارات العربية المتحدة: نظم معهد دبي القضائي بالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي في دبي برنامجاً تدريبياً يستهدف المفتشين القضائيين الجدد. ويهدف البرنامج الجديد إلى تأهيل منتسبيه لتولي مهام التفتيش القضائي بمساعدة مجموعة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءات والخبرات العالية، بما يتوافق مع رسالة المعهد المتمثلة بتزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل مستويات التدريب المهني والتطوير المستمر، لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة،
ولتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لمزوالة مهنة التفتيش القضائي، يشتمل هذه البرنامج على 42 ساعة تدريبية من المحاضرات والورش مع تقديم دراسة حالة، وفق ما يمكنهم من أداء كافة مهامهم والاختصاصات الموكلة إليهم التي ينظمها قانون السلطة القضائية بدبي وبما يحقق لهم الكفاءة التي يتطلع إليها المجلس القضائي بدبي من خلال وضع الخُطّة السنوية للبرامج التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية، للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، وتنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير القطاع القضائي والعدلي وأعضاء السلطة القضائية.
يشار إلى أن البرامج التدريبية التي ينظمها معهد دبي القضائي تأتي في سياق مساعيه لترجمة رؤيته على أرض الواقع، ليصبح من خلالها مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي، كما أنها تندرج ضمن أهدافه الاستراتيجية لتوفير الكفاءات الوطنية المؤهلة وتقديم خدمات متميزة والارتقاء بسمعته المؤسسة كجهة رائدة محلياً وإقليمياً في هذا المجال.
#بياناتحكومية
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