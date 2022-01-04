دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معهد دبي القضائي عن ساعات العمل الرسمي، ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، وذلك تماشياً مع نظام العمل الأسبوعي الجديد، الذي تم اعتماده على صعيد الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.

وستكون ساعات العمل الرسمي في مقرّ المعهد بدبي، من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 3:30 مساءً، وذلك من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً يوم الجمعة.

ويؤكد المعهد التزامه الدائم بنشر الوعي القانوني والقضائي بين أوساط المجتمع، وتسخير كافة موارده المهنية والمادية في سبيل ذلك، إلى جانب تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني ممكن، بالترافق مع التطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة.

#بياناتحكومية

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