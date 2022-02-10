بول مودي يأتي بخبرة مميزة ومعرفة معمّقة إلى معهد المحللين الماليين المعتمدين

الإمارات المتحدة العربية: عيّن معهد المحللين الماليين المعتمدين، وهي جمعية عالمية معتمدة لخبراء إدارة الاستثمار، بول مودي في منصب مدير إداري للمناطق والتسويق والمجتمعات، اعتباراً من 21 فبراير.

سيتولى مودي في وظيفته الجديدة الإشراف على الموظفين الإقليميين في المعهد، وفرق العلاقات المجتمعية، ومجموعة التسويق وتجربة العملاء. وهذا المنصب هو دور مستحدث في معهد المحللين الماليين المعتمدين، وهو يتبع مباشرة في التنظيم الإداري إلى رئيسة معهد المحللين الماليين المعتمدين ورئيسته التنفيذية مارغريت فرنكلين، وسيقوم بأداء هذا الدور من مقر المعهد في لندن.

وصرحت رئيسة معهد المحللين الماليين المعتمدين ورئيسته التنفيذية مارغريت فرنكلين قائلة: "إنّ خبرة بول العميقة تثبت جدارته في تولّي هذا المنصب، فهو يتمتع بمسيرة مهنية تزيد على 30 عاماً في إدارة الأصول تولى خلالها منصبي مدير منتج عالمي ومدير حلول العملاء سيعود لفائدة معهد المحللين الماليين المعتمدين وعملاؤه." وأشارت إلى أنّ بول يدرك كيفية تصميم المنتجات التي تلبّي احتياجات العملاء وطرحها في السوق. فهو يجيد العمل مع العملاء من الشركات ومع العديد من أصحاب المصلحة وتوجيههم نحو تحقيق النتائج الإيجابية، وهو سيستفيد من خبرته هذه لتحقيق النجاح في منصبه الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مودي بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في Aviva Investors حيث عمل في منصب مدير حلول العملاء كآخر وظيفة شغلها لدى الشركة. وقد تركزت مسؤولياته في هذا المنصب على قيادة فريق عالمي، وتطوير العلاقات مع العملاء والشركاء، وعقد الشراكات عبر مختلف المشاريع التي تتولاها Aviva على الصعيد العالمي. كما عمل على إدارة شراكات استراتيجية، ووضع إستراتيجيات للأعمال، وتنفيذ خطة عمل لحلول العملاء. وترأّس أيضاً فريقاً عالمياً يشمل موظفي المبيعات والخبراء في مجال المنتجات ومديري العلاقات. نجح مودي في تطبيق أسلوب عمل يعتمد على دمج عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في حلول العملاء - ولا سيما مجموعة من صناديق الاستثمار في المناخ لتمويل حلول مواجهة التحول المناخي عبر الأصول السائلة وغير السائلة والحلول الذكية التجريبية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

كما تبوّأ مناصب أخرى في Henderson Global Investors وNPI. بول حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ولفرهامبتون وهو محلل استثمار بديل معتمد.

وتعليقاً على الخبر، صرّح بول قائلاً: "أنا متحمّس جداً للانضمام إلى معهد المحللين الماليين المعتمدين لا سيما في هذا الوقت الذي يشهد تغيرات هائلة وتدفقاً للفرص في قطاعنا. ولا شك في أنّ معهد المحللين الماليين المعتمدين يحتل دور الطليعة في تعزيز مهنة الاستثمار من حيث التعليم والتميّز المهني. ففي هذه الأوقات التي تشهد تغيّرات كبيرة، من الواضح أن المهمة التي يتبناها معهد المحللين الماليين المعتمدين تجد صدى كبيراً في تطلعاتي، وأنا أتوق إلى تطبيق خبراتي السابقة في هذا المنصب الجديد."

#بياناتحكومية

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نبذة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين

معهد المحللين الماليين المعتمدين هو رابطة عالمية للمهنيين في مجال الاستثمار يهدف إلى وضع معايير التفوق والاعتماد المهني. ويلعب المعهد دوراً رائداً في وضع معايير السلوك الأخلاقي في أسواق الاستثمار وهو مصدر معرفي يحظى بثقة واحترام المجتمع المالي على المستوى العالمي. يتلخص هدفنا في إرساء بيئة تضع مصالح المستثمرين في المقام الأول من أجل تحقيق كفاءة الأسواق ونمو الاقتصاد. يوجد حالياً في العالم أكثر من 175 ألف شخص ممن يحملون اعتمادات وشهادات صادرة من المعهد موزعين على أكثر من 160 سوق عمل حول العالم. يملك معهد المحللين الماليين المعتمدين تسعة مكاتب حول العالم، مع انتشار أكثر من 160 رابطة محلية في دول مختلفة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.cfainstitute.org أو متابعتنا عبر LinkedIn وتويتر @CFAInstitute.

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