يمكن لطلاب الجامعات من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وافريقيا والهند المشاركة في مسابقة "تفكيك لغز الحالة الدراسية"

تتيح المسابقة لأعضاء الفريق الفائز فرصة استعراض مهاراتهم في المنافسات النهائية الكبرى بين الفرق الفائزة من مختلف أنحاء العالم والتي ستستضيفها دبي في الأشهر القادمة

الشرق الأوسط: أعلن معهد المحاسبين الإداريين (IMA) عن بدء استقبال طلبات المشاركة في النسخة 11 من "مسابقة الحالة الدراسية للطلاب" السنوية، والتي تتيح لطلاب الجامعات في مناطق أفريقيا والشرق الأوسط والهند فرصة ابتكار حلول لإحدى تحديات الأعمال العالمية. وتمثل مسابقة "تفكيك لغز الحالة الدراسية" التي ينظمها معهد المحاسبين الإداريين مسابقة عالمية تتيح للطلاب إثبات مهاراتهم في عالم الأعمال وتحليل وتقييم وابتكار الحلول لمشكلة تواجهها إحدى الشركات، واستعراض هذه الحلول أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من أبرز المحاسبين الإداريين. وتأتي مسابقة هذا العام لتتيح للفرق المشاركة الوصول للمنافسات النهائية الكبرى، حيث يمكن للفرق الأربعة الأولى التنافس مع الأقران من أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وفي نسخة المسابقة لهذا العام، يدعو معهد المحاسبين الإداريين الطلاب المؤهلين من كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط والهند لحّل مشكلة محددة في قطاع الأعمال تحت عنوان "دور التحول الرقمي في تعزيز التفاعل مع العملاء وتحسين العمليات التشغيلية"، ودمج وتوظيف مهاراتهم التقنية والنظرية لحل المشكلات في إطار بيئة عمل حقيقية. وسيحظى الفريق الذي يتوصل إلى أفضل الحلول بفرصة الانضمام للقائمة القصيرة للفرق المشاركة في النهائيات الكبرى والتي ستقام في إمارة دبي ، ومنافسة أقرانهم من مناطق أخرى حول العالم بما في ذلك أوروبا والهند وجنوب شرق آسيا.

وتأكيداً على النجاح اللافت الذي حققته المسابقة على مدار الأعوام الماضية، قالت هنادي خليفة، مديرة العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى معهد المحاسبين الإداريين: " تكتسب مسابقة هذا العام أهمية خاصة لكونها تأتي في أعقاب تعافي العالم جزئياً من تداعيات جائحة كوفيد-19، كما أنها ستمنح الطلاب فرصة التفكير الإبداعي وتقديم مقترحات وحلول لمعالجة الحالة الدراسية وفقاً لرؤيتهم ومن خلال التفاعل والإرشادات التوجيهية التي سيوفرها الخبراء. ففي مرحلة ما بعد الجائحة، يواجه مشهد الأعمال العالمي تحديات أكثر صعوبة نظراً للمشاكل والعوائق التي تحد من قدرات سلاسل التوريد، وارتفاع وتيرة وعدد الإجراءات الرقابية التي تفرضها الجهات التنظيمية والأطراف المعنية. وعليه، يمكن للتقنيات المتطورة أن توفر فرصة مثالية تساعد المؤسسات بمختلف أحجامها على تجنب هذه المتاهات المعقدة ومواصلة النمو والازدهار. وأتمنى لجميع الفرق المشاركة من الشرق الأوسط أفضل الأمنيات في مسابقة هذا العام".

وسيقوم معهد المحاسبين الإداريين (IMA) باختيار 4 فرق من الأفضل أداءً من منطقة الشرق الأوسط والهند أفريقيا، والذين سينافسون أقرانهم من مختلف أنحاء العالم وفقاً للمعايير التالية:

ينبغي للطلاب أن يكونوا مسجلين في إحدى جامعات الشرق الأوسط أو الهند أو أفريقيا

يمكن للفريق أن يتضمن طلاباً من تخصصات مختلفة شريطة أن يكونوا من المؤسسة التعليمية نفسها

ينبغي أن يتكون الفريق من 3-5 أعضاء

ينبغي لكل فريق أن يضم مشرفاً أكاديمياً من المؤسسة التعليمية نفسها

يتعين على أعضاء الفريق أن يختاروا قائداً للفريق

ويحصل كل عضو من أعضاء الفرق الفائزة بالمراكز الأول والثاني والثالث على جوائز تشمل قسائم للهدايا، كما ستحظى الفرق الفائزة بفرصة لقاء جيف تومسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في معهد المحاسبين الإداريين عبر اجتماع شخصي أو عبر الإنترنت. وعلاوة على ذلك، ستحصل الفرق الفائزة على فرصة المشاركة في "برنامج توجيه الفرق" في أحد الفروع المحلية التابعة لمعهد المحاسبين الإداريين، بينما سيحصل جميع أعضاء الفرق الفائزة على منحة لنيل شهادة المحاسب الإداري المعتمد من معهد المحاسبين الإداريين.

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نبذة عن معهد المحاسبين الإداريين IMA:

يعتبر معهد المحاسبين الإداريين- الذي تم اختياره للحصول على لقب الهيئة المهنية لعامي 2017 و2018 من قبل نشرة المحاسب/المحاسبة الدولية- منظمة مهنية للمحاسبين والمتخصصين الماليين بمجال الأعمال، وهو واحد من أكبر التنظيمات المهنية وأكثرها احتراماً. وينصب تركيز المعهد بشكل حصري على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية. كما يدعم المعهد هذه المهنة على المستوى العالمي من خلال عدة محاور مثل البحث وبرنامج المحاسب الإداري المعتمد CMA، والتعليم المستمر وتكوين شبكات التواصل، والتشجيع على تبنّي أعلى مستويات الممارسات الأخلاقية في العمل. وتضم الشبكة العالمية لمعهد المحاسبين الإداريين أكثر من 100 ألف عضو في 140 دولة و300 فرع محلي للمختصين والطلبة. ويقع المقر الرئيس للمعهد في مدينة مونتفيل بولاية نيوجيرسي الأمريكيّة؛ ويقدّم خدمات مخصصة عبر أقسامه العالمية الأربعة في كلٍ من الأميركتين، وآسيا/المحيط الهادي، وأوروبا، والشرق الأوسط/الهند. ولمزيد من المعلومات عن المعهد، يُرجى زيارة الموقع: www.imanet.org.

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