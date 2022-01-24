جدة، المملكة العربية السعودية- أعلن معهد البنك الإسلامي للتنمية عن إطلاق تطبيق جديد لقراءة الكتب الإلكترونية مخصص لمنشورات الاقتصاد الإسلامي والتنمية.

وتم تطوير التطبيق بالشراكة مع وكالة كوراسبوند التكنولوجية للتسويق الرقمي، وهي شركة تابعة لشركة إثمار للإعلانات، ويقع مقرها في المملكة العربية السعودية.

ويهدف التطبيق، الذي يفيد من التقنيات الحديثة المبتكرة وخبرة المعهد العريقة في نشر كتب الاقتصاد الإسلامي، إلى أن يكون بمثابة مستودع للمعرفة يمكن من خلاله للمستخدمين من جميع أنحاء العالم الاستمتاع بتجربة غنية في قراءة وتصفح منشورات الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

ويعد التطبيق الجديد تطبيقًا شاملاً للأجهزة المحمولة سهل الاستخدام مع دعم للغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وهو متاح حاليًا من خلال متجري أبل وقوقل، ومن المتوقع أن يتم إصدار نسخة الحواسيب المكتبية لاحقًا في عام 2022م.

ويمكن الحصول على التطبيق عبر الموقع الإلكتروني للمعهد (htps://isdbinstitute.org/)، حيث يستطيع المستخدمون شراء المنشورات من الموقع الإلكتروني، ومن ثم تنزيلها وقراءتها من خلال تطبيق قارئ الكتب الإلكترونية على أجهزتهم المختلفة.

ويحتوي التطبيق على العديد من المميزات المبتكرة، ومنها:

الأدوات القياسية للقراءة مثل: الإشارات المرجعية، والبحث، وتحديد النصوص بالألوان، والمعجم المدمج، وإمكانية إرفاق الملاحظات على النصوص المحددة، وما إلى ذلك.

تصميم حديث للواجهة يعزز تجربة المستخدم.

مشاركة عناوين الكتب الإلكترونية والاقتباسات من خلال جميع قنوات التواصل الاجتماعي.

القدرة على تتبع النشاط القرائي للمستخدم، مثل: عدد الكتب المقروءة، وعدد ساعات القراءة، وسرعة القراءة، وعدد الكتب التي تمت مشاركتها.

جميع الكتب الإلكترونية خاضعة للتشفير بهدف منع المشاركة والنسخ والتوزيع.

التزامن عبر أجهزة المستخدم.

واجهة التطبيق متوفرة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وفي معرض تصريحاته بهذه المناسبة، قال الدكتور/ سامي السويلم، المدير العام للمعهد بالإنابة وكبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: “هدفنا من إصدار تطبيق القارئ الإلكتروني الجديد هو رفع مستوى المعرفة في الاقتصاد الإسلامي. وسيكون قارئ الكتاب الإلكتروني منصة تفاعلية مبتكرة، بأحدث مميزات وإمكانيات الكتب الإلكترونية في مجالي الاقتصاد والتمويل الإسلامي".

من جانبه قال السيد/ بلال سعيد، مدير تطوير الأعمال في شركة كوراسبوند: "في المرحلة التالية من مشروعنا، سننقل تطبيق قارئ الكتاب الإلكتروني الخاص بالمعهد إلى منصات أخرى، تشمل (ويندوز) و(هواوي) و(قوقل كروم)، لإيجاد إمكانية وصول أوسع. وسنقوم أيضًا بدمج خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل اقتراح الكتب ذات الصلة للقراء بناءً على استجاباتهم وتفضيلاتهم ".

بادر بتنزيل التطبيق من متجر تطبيقات iOS

https://apps.apple.com/sa/app/isdbi-reader/id1567203321

كما يمكنك الحصول عليه من متجر قوقل للتطبيقات

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irtielab.android

#بياناتحكومية

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نبذة عن معهد البنك الإسلامي للتنمية

معهد البنك الإسلامي للتنمية هو المنارة المعرفية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويحمل المعهد على عاتقه قيادة تطوير الحلول المبتكرة القائمة على المعرفة، مسترشدا بمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، من أجل دعم التقدم الاقتصادي المستدام للبلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وسائر المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم. وقد تأسس المعهد عام 1981م بمسمى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ثم تغير المسمى في أبريل 2021م إلى معهد البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف مواءمته بشكل أفضل مع الأولويات الناشئة لبنك التنمية الإسلامي وتمكينه بفعالية من قيادة الحلول المبتكرة القائمة على المعرفة من أجل التنمية المستدامة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.isdbinstitute.org

نبذة عن شركة كوراسبوند

شركة كوراسبوند هي وكالة تسويق وسائط رقمية شاملة تعنى بتحقيق النتائج المبنية على أهداف العمل مع التركيز بشكل محدد على عائد الاستثمار. نقدم خدمات رقمية شاملة كالتخطيط الإستراتيجي، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإدارتها، وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة، وحلول التجارة الإلكترونية، وتطوير وتصميم تطبيقات المواقع الإلكترونية، وتحسين محركات البحث، وحملات الجيل الرائد. وتتوفر خدماتنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. نؤمن ببناء الشركاء من خلال أفكارنا الفريدة، والرؤى الإستراتيجية وذكاء التسويق.

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