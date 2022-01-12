أعلن معرض421 عن برنامج موسم الشتاء الجديد، والذي يركز على الاعتناء بالذات، الرفاه والعافية، وصقل مواهب المبدعين والمبدعات الشباب.

إقامة معرض عمّار العطار الفردي الأول "خارج النطاق" ضمن برنامج التطوير الفني للمعارض.

تعاون مع كولومبوسكوب، لاستضافة نسخة خاصة من مهرجانها في نسخته السابعة بعنوان "اللغة مهاجرة" في أبوظبي

ورش متنوعة تتناول الصحة النفسية، العلاج بالصوت، الفن، سرد القصص وغيرها الكثير.

برنامج تعليمي تفاعلي لمعرض421 يجمع بي الممارسين والممارسات المبدعين مع النشء.

عودة "الحافلة الثقافية" من معرض421 للمزيد من الجولات الثقافية في أنحاء دولة الإمارات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي التي تُعنى بإبراز المواهب المحلية والإقليمية وتنميتها في جميع أنحاء المنطقة، عن برنامج شتاء 2022. يشهد البرنامج سلسلة من فعاليات الرفاه والعافية التي تركز على رعاية الذات والتطوير المهني، مشتملاً عروض سينمائية وورش إبداعية، سوق ويوم غنائي مفتوح مع cl-u (حلقة وصل إبداعية) وبرنامجًا تعليميًا ملهماً موجهاً للمراهقين والمراهقات مع عدد من الممارسين والممارسات المبدعين الشباب بغية صقل مهاراتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يستضيف معرض421 معارض جديدة تحمل عنوان"خارج النطاق" و"اللغة مهاجرة".

في نتاج لبرنامج التطوير الفني للمعارض، يقدم الفنان عمّار العطار معرض "خارج النطاق"، يعرض فيه مجموعة جديدة من الأعمال الأدائية والفيديو ذات الطبيعة الحركية والتفاعلية ، مستكشفًا الأدوات التي تجسد العمل الكتابي الرتيب للمهام اليومية.

وتستضيف أبوظبي نسخة مصغرة من مهرجان كولومبوسكوب السابع بعنوان "اللغة مهاجرة"، بالتعاون مع معرض421. كولومبوسكوب هو مهرجان للفنون المعاصرة وبمثابة منصة إبداعية للحوار متعدد التخصصات الذي نما بشكل مطرد في المشهد الثقافي في كولومبو منذ العام 2013. ويضم هذا العام العديد من الأعمال الفنية والمشاريع الممتدة التي تتناول فعل التنقل وتتبنى التآزر الجماعي الرافض للمواقف ضيقة الأفق.

"تعد إقامة الشراكات مع المؤسسات الفنية المختلفة أحد أهم أهداف معرض421، ومن هنا فنحن سعداء بإطلاق معرضين بالشراكة مع مؤسسات محلية وإقليمية حيث نشهد إقامة معرضيين فنيين الأول يعد معرضاً فردياً للفنان عمار العطار ""خارج النطاق" بالتعاون مع معهد الفن الناشئ، إضافة إلى استضافتنا نسخة مصغرة لمهرجان كولومبوسكوب السابع بعنوان "اللغة مهاجرة" يضم أعمالاً هي نتاج ​​«صندوق معرض421 لدعم المشاريع" الذي أطلق في عام 2020، ويهدف المهرجان إلى استكشاف الممارسات الثقافية بين الأجيال من سريلانكا وجنوب آسيا والسياقات الدولية المتنوعة " - فيصل الحسن، المدير العام لمعرض421.

وأضاف فيصل الحسن، المدير العام لمعرض421 : "مع بداية عام 2022، نود تسليط الضوء على ممارسات تعنى بالرعاية و العافية والرفاه. لذا، قررنا الاحتفال بالعام الجديد بتجديد الالتزام نحو الشفاء ورعاية الذات من خلال برنامجنا الشتوي، والذي يقدم سلسلة من ورش عمل مميزة تعنى بالتركيز على التواصل مع الذات من خلال الشفاء السليم والتأمل الفني".

يقدم برنامج موسم الشتاء مجموعة واسعة من ورش العمل الخاصة بالعافية ورعاية الذات، بما في ذلك ورش صناعة الشموع والعلاج بالصوت وورش الصحة النفسية التي تركز على التوعية بعافية الكبار والصغار. كما تشمل الورش المتنوعة الأخرى صناعة المجوهرات والرقص ورواية القصص للأطفال وتزيين الموائد وصناعة الدخون (البخور).

تتضمن أولى برامج الموسم سوق شتوي مقدم من ممارسين محليين من تنظيم cl-u (حلقة وصل إبداعية) يقدم فيه معرض421 سوق ويوم غنائي مفتوح، بهدف دعم الفنانين الصاعدين والمشاريع التجارية الناشئة، بالإضافة إلى الموسيقيين وراسمي القصص المصورة والشعراء وغيرهم.

بالتزامن مع أنشطة الفنون البصرية يقدم معرض421 برنامج العروض السينمائية والتصوير الفوتوغرافي في تعاون يجمع بين عدد من المؤسسات. فمع سينما عقيل، يقدم معرض421 الموسم الثاني عشر من عروض أفلام السينما العربية. وضمن برنامجه التعليمي وبالتعاون مع جلف فوتو بلس، يقدم معرض421 مخيم تصوير افتراضي يتعرف فيه المشاركون على تاريخ التصوير الفوتوغرافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى جولة تصوير في استكشاف لمدينة أبوظبي وجماليتها عبر عدسة التصوير.

التزامًا بهدف توسيع وتطوير المجتمع الإبداعي يستضيف معرض421 جلسات محادثة تقام من قبل مبادرة "عفكرة" يتم فيها الإعلان عن انطلاق الموسم الجديد لمبادرة "عفكرة" وشرح الخطوط العريضة لخطة وبرامج المبادرة خلال العام المقبل في "سهرة مع عفكرة". كما تقام فعالية صالون "عفكرة" التي يضم عددا من أفراد المجتمع الفني المحلي لطرح ومناقشة موضوعات ثقافية وتاريخية تثير فضولهم. تهدف الأمسية لجمع ذوي الاهتمامات المتشابها في الثقافة، الفن، وشتى الموضوعات الأخرى في محادثات مثمرة.

تعود الحافلة الثقافية هذا الموسم محملة بجولات تتيح فرصة التعرف على المؤسسات والأحداث الثقافية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة بدايةً من المتاحف ومعارض الفنون، إلى المساحات المجتمعية والمهرجانات الثقافية المنوعة.

#بياناتشركات

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نود التنويه أنه تماشياَ مع أنظمة دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، يتطلب حضور ورش العمل والحوارات والفعاليات داخل المركز نتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، بالإضافة إلى تصريح المرور الأخضر الظاهر عبر تطبيق “الحصن“.

للاستفسارات الصحفية

رنا حجازي

rana@rpr.ae

4146 775 56 971+

يمكن متابعة منصات التواصل الاجتماعي لـ معرض421 ومن خلال الوسم #warehouse421

الانستغرام @warehouse421

فيسبوك @warehouse421

تويتر @warehouse421

نبذة عن معرض421

يعدّ معرض421 وجهة للفنون والتصميم في أبوظبي، تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة وتسعى، لإبراز وتنمية المواهب المحلية والإقليمية عبر طيف واسع من المجالات الفنية. كما يهدف معرض421 من خلال تعاونه مع العديد من الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى دعم المشهد الفني والإبداعي في دولة الإمارات من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة التعليمية والبحثية وأعمال التكليف الفتي المتنوعة.

ويلتزم معرض421 بتقديم الدعم للمواهب الناشئة في دولة الإمارات والمنطقة، عبر تبني منهج فني تعاوني نحو تنظيم وتنسيق المعارض الفنية، والتي تقدم ممارسات فنية وبحثية مبدعة تعكس سرديات إقليمية متنوعة.

ويستضيف معرض421 مجموعة واسعة من البرامج العامة وفرص التعلم الداعمة للممارسات الإبداعية، والمحفزة للتبادل الفني والنقدي. وتتمحور رسالة المعرض حول التعليم والذي يشكل دافعاً رئيسياً للبرامج والأنشطة التعاونية التي ينظمها، إذ يوفر معرض421 فرص تعليمية تفاعلية سواء للصغار أو الطلاب أو محبي الفنون أو الفنانين والمبدعين المحترفين لتطوير ممارساتهم الإبداعية وتحفيز قدراتهم على الابتكار.

تأسس معرض421 في عام 2015 ، ويقع في ميناء زايد، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل البرنامج:

معرض خارج النطاق"

27 نوفمبر 2022 - 8 مارس 2022

يقدم عمّار العطّار في المعرض الفردي الأول "خارج النطاق" لبرنامج التطوير الفني للمعارض مجموعة جديدة من الأعمال الأدائية والفيديو ذات الطبيعة الحركية والتفاعلية ، مستكشفًا الأدوات التي تجسد العمل الكتابي الرتيب للمهام اليومية.

معرض

"اللغة مهاجرة"

27 نوفمبر 2022 - 8 مارس 2022

تستضيف أبوظبي نسخة مصغرة من مهرجان كولومبوسكوب السابع بعنوان "اللغة مهاجرة"، بالتعاون مع معرض421. كولومبوسكوب هو مهرجان للفنون المعاصرة وبمثابة منصة إبداعية للحوار متعدد التخصصات الذي نما بشكل مطرد في المشهد الثقافي في كولومبو منذ العام 2013. ويضم هذا العام العديد من الأعمال الفنية والمشاريع الممتدة التي تتناول فعل التنقل وتتبنى التآزر الجماعي الرافض للمواقف ضيقة الأفق.

ورش عمل

العنوان صناعة الشموع مع إنارة

التاريخ: 25، 26 يناير 2022

التوقيت: 5.30-6.30 و 7-8 مساءً

تسعى ورشة عمل صناعة الشموع، بالتعاون مع إنارة، إلى تعليم المهتمين "علم" صناعة الشموع.

تعلّم كيفية صناعة الشموع باستخدام الشمع النقي والعطور الخالية من المواد والمركبات الكيميائية.

ورش عمل

العنوان: العلاج بالصوت - بودي تري ستوديو-

التاريخ: 29 مارس 2022

التوقيت: 6pm-7pm

يقدم بودي تري ستوديو، أقدم ستوديو للبيلاتيس في أبوظبي، خبراته لمساعدتك على تنشيط أنظمة الشفاء الطبيعي لجسمك.

يعد العلاج بالصوت تجربة للاسترخاء الجسدي، وصفاء العقل الباطن، وتهدئة الذهن وتنشيط أنظمة الشفاء الطبيعي للجسد.

ورش عمل

العنوان: خلف القناع

التاريخ: 16 مارس 2022

التوقيت: 6-8 مساءً

تستكشف ورشة العمل "خلف القناع" طبقات المشاعر والعواطف التي تخبّئ وراءها حقيقتنا وذواتنا. تقاطع ورشة العمل هذه بين الصحة الذهنية والفن، وكيف يمكن للرسم أن يساعدنا و يشجعنا للحديث عما يجول في أفكارنا.

إنضم إلينا في ورشة العمل هذه، واعرض قناعك في معرض افتراضي يهدف إلى زيادة الوعي بالصحة الذهنية.

ورش عمل

العنوان: Dace it forward

التاريخ: 18, 19 فبراير 2022

التوقيت: 5 - 7 مساءً

تم تأسيس DIF للرقص في أغسطس عام 2014 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، مدفوعة برؤية طموحة لتصبح منصة مفتوحة لتدريس وتعلُّم فن الرقص دون قيود.

تقدم المؤسسة ورشة عمل للرقص لمدة يومين بمشاركة الممثل الأمريكي والراقص ومدرب الرقص روبرت هوفمان.

وتسعى المؤسسة لإتاحة الرقص للجميع، والوصول إلى العالمية يوماً ما.

ورش عمل

العنوان سلسلة خيال بالتعاون مع مؤسسة إيرلي ستارترز

التاريخ 14، 15 يناير - 25، 26 فبراير، 25،26 مارس

التوقيت 5-6 / 6-7 مساءً

خيال: قصة مجتمعية

شجّع أطفالك على القراءة من أجل المتعة من خلال قضاء وقت ممتع في قراءة قصة رائعة وممارسة حرفة يدوية في متجر الكتب المحلي إيرلي ستارترز. يمكن لجميع أفراد العائلة قضاء وقت ممتع في قراءة القصص. ستبدأ الجلسة بقراءة تفاعلية تعقبها ممارسة حرفة يدوية ذات صلة وموضوعية. تهدف سلسلة كتب التلوين إلى تعريف الأطفال بشخصيات ملهمة في المجال الإبداع في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتضمن السلسلة كتّابًا وقيّمين, فنانين, مهندسين معماريين, ومصورين. تحتوي الكتب على رسوم توضيحية وحقائق مرحة تتضمن مراجع عن سيرهم الملهمة فيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورش عمل

العنوان مشروع Worried Williams

التاريخ: 12 مارس 2022

التوقيت: 10-11.30 AM (age 6-8) / Session 2: 1-2.30 (age 9-12

يهدف المشروع إلى تعزيز الوعي حول الصحة الذهنية للأطفال من خلال سلسلة من الكتب وورش العمل.

تسعى ورش العمل إلى تعزيز الصحة الذهنية للطفل. وستسمح له بتعلم كيفية التعبير عن ذاته بطريقة فريدة وممتعة. سيتعلم المشاركون كيفية استخدام الألوان للتعبير عن المشاعر والألوان المختلفة.

ورش عمل

العنوان: Tablescaping

التاريخ: 18 - 19 مارس

التوقيت: 5:30 - 7:30 مساءً

ليس هناك أروع من ليلة الافتتاح، تلك اللحظة التي يشارك فيها فريق كامل ثمار عملهم ليراها العالم بأكمله. إن حدثاً كهذا يستحق أن يكون فريداً وفعالاً.

في ورشة عمل "Tablescaping"، ستأخذك عنود في رحلة تستغرق ساعتين ونصف من خلال مائدة تناسب ليلة الافتتاح. وعلى خطى "معرض 421" وميناء زايد، سيستخدم المشاركون عناصر من المنطقة المحيطة لإنشاء طاولات تروي قصصاً عن الفن والتصميم.

ورش عمل

العنوان صناعة الدخون

التاريخ: 26 مارس 2022

التوقيت: 5:00 - 8:00 مساءً

تهدف هذه الورشة إلى استكشاف عالم العطور. يعد "الدخون" أحد أشكال البخور المصنوع من مزيج تقليدي من رقائق الخشب المنقوعة في العطور الممزوجة مع تركيبات مختلفة من المكونات النباتية لمجموعة من العطور الفاخرة الفريدة. وبفضل هذا المشروع، تتاح الفرصة أمام المشاركين لعرض قصصهم بشكل ممتع؛ فتدب الحياة مرة أخرى في قصصهم من خلال الرائحة. وأيضاً، يتعرف الطلاب في هذه الورشة على عالم صناعة الدخون الذي يمثل أحد التقاليد القديمة لدولة الإمارات.

محادثات

العنوان: سهرة مع "عفكرة"

التاريخ: 15 يناير 2022

التوقيت: 6:00 - 8:00 مساءً

صالون "عفكرة" هو جلسة يقدم فيه أفراد المجتمع الفني المحلي موضوعات ثقافية وتاريخية تثير فضولهم. تهتدف هذه الأمسية لجمع ذوي الاهتمامت المتشابها في الثقافة، الفن، وشتى الموضوعات الأخرى في محادثات مثمرة حول أشياء لا نعرف الكثير عنها.

محادثات

العنوان: صالون "عفكرة"

التاريخ: 4 مارس 2022

التوقيت: 6:00 - 8:00 مساءً

فعالية اجتماعية للإعلان عن انطلاق الموسم الجديد لمبادرة "عفكرة" وشرح الخطوط العريضة لخطة وبرامج المبادرة خلال العام المقبل. تتضمن الفعالية دعوة الجمهور للتسجيل والاشتراك في ورش العمل والمساهمة في مكتبة عفكرة.

أنشطة صالات العرض

يمكن للعائلات زيارة المعارض المقامة للتجول بالفنون باستخدام المواد التعليمية المتاحة. وستشمل الأنشطة منشورات تعليمية وأدوات مناسبة للأعمار من 7-12 عاماً ويمكن الحصول عليها من مكتب استقبال معرض421.

الجولات الإرشادية للمعرض

تستغرق الجولات الإرشادية للمعرض التي يقودها المرشدون الثقافيون لمعرض421 حوالي 45 دقيقة يأخذك مرشدو المعرض الثقافيون خلالها في جولة داخل المعرض مسلطين الضوء على الأعمال الفنية والفنانين ومنظمي المعرض.

تم تصميم الجولات وفقاً لشريحة الجمهور. وتقام الجولات باللغتين العربية والإنجليزية. يمكنك العثور على تاريخ الجولات وتوقيتها واللغة المستخدمة بها في جدول المعرض. يرجى التسجيل مسبقاً، مع العلم أن الجولات مجانية.

ورش عمل

العنوان: جولة تصوير منطقة ميناء زايد

التاريخ: 23 يناير، 13 فبراير، 26 فبراير، 27 مارس 2022

الوقت: 4:00 - 7:00 مساء

استكشف وسط مدينة أبوظبي وميناء زايد من خلال جولات التصوير مع مركز غولف فوتو بلوس. انطلق مع كاميرتك المخصصة للاستعمال مرة واحدة، واترك مهمة تحميض الفيلم لنا.

ورش عمل

العنوان: المخيم التصوير افتراضي بالشراكة مع جلف فوتو بلس

التاريخ: 24 - 27 يناير 2022

تركز ورشة العمل على التصوير الفوتوغرافي بوصفه ممارسة ووسيلة لتعليم الطلاب الاحتمالات اللانهائية المصاحبة للتصوير

يتوقع المشاركون تعلُّم تقنيات التصوير من خلال ورش عملية تتداخل مع تاريخ التصوير الفوتوغرافي المتمحور حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يكتسب الطلاب مهارات فنية بانتهاء الدورة التدريبية، ويحققون إنجازاً يسجل في ملف أعمالهم في حال سعيهم لدخول أحد المجالات الإبداعية.

سوق شتوي

العنوان: سوق شتوي من تنظيم

cl-u (حلقة وصل إبداعية)

التاريخ: يناير 14 & 15 2022, فبراير 25 & 26 2022, مارس 25 & 26 2022

التوقيت: 5:00 - 10:00 مساءً

انضموا إلى معرض421 وسوق شتوي مقدم من ممارسين محليين قامت cl-u بتنظيمه. ستجمع cl-u بين اثنين من أكثر الأشكال شهرة في معرض 421: سوق ويوم غنائي مفتوح، نهاية أسبوع كاملة لدعم الفنانين الصاعدين بالمشاريع التجارية الناشئة، بالإضافة إلى الموسيقيين وراسمي القصص المصورة والشعراء وغيرهم. تمشَّ في السوق المصغر واستمتع بأشكال الفنون المختلفة وأنت في طريقك للاستمتاع بالعروض المباشرة كل ساعة على مدار اليوم.

عروض الأفلام

العنوان: الموسم الثاني عشر من الأفلام السينما العربي

التاريخ: 2 - 23 مارس 2022

​​هذا الشتاء تنضم سينما عقيل إلى معرض421 من خلال الموسم الثاني عشر من الأفلام السينما العربية.إمضِ أيام الأربعاء مع عروض الأفلام المقامة في الهواء الطلق. الخارجية.

رحلات

العنوان: الحافلة الثقافية

التاريخ: يناير 22, 2022, 29, 2022, فبراير 12 2022, مارس 12 2022

عادت حافلتنا الثقافية من جديد! انضموا إلينا في رحلاتنا على الطريق للتعرف على المؤسسات والأحداث الثقافية الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة هذا الشتاء. بدايةً من المتاحف ومعارض الفنون، إلى المساحات المجتمعية والمهرجانات الثقافية، تجول عبر الإمارات العربية المتحدة واكتشف ما يدور فيها من أحداث.

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