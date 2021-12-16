من 15 إلى 16 ديسمبر 2021

تاي دبي تستضيف أكبر قمة ريادية في العالم هذا الشهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت تاي اليوم أكبر قمة عالمية من نوعها على الإطلاق (قمة تاي العالمية 2021) لأكثر من 3,000 من رواد ورائدات الأعمال، المستثمرين، أصحاب رأس المال المجازف، الشركات الناشئة وقادة العالم، بالإضافة إلى أعضاء فروع تاي من جميع أنحاء العالم، وذلك لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة.

بدأ الحفل بكلمة افتتاحية ألقاها معالي د. حمد بوعميم، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي. كما ألقى معالي الدكتور عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، كلمة رئيسية. هذا وتفضل سعادة أمان بوري، القنصل العام للهند في دبي، بالحديث عن العلاقات القوية بين الهند والإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الابتكارات العالمية.

كما ستشهد فعاليات الافتتاح خطاباً خاصاً يلقيه السيد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ورئيس مجلس إدارة "نون" تحت موضوع، "الشرق الأوسط - إعادة اكتشاف ريادة الأعمال".

وسيجرى السيد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، محادثة مع روس ماكلين، الرئيس التنفيذي للمجموعة "ذا كوليكتيف"، الإمارات العربية المتحدة، ليناقشا فيها تمكين عالم متصل.

تم إطلاق الحدث بالشراكة مع نون (الشريك الرئيسي) واتصالات (الشريك الاستراتيجي)، مايكروسوفت، بنك الإمارات دبي الوطني، مدينة دبي للإنترنت، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وسيشهد مشاركة متحدثين عالميين من جميع المجالات.

سيشارك في فعاليات القمة على مدى يومين كل من فيجاي شيخار شارما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Paytm”، حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، جورج جاكوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “Bay Ecotarioum”، عبد الرحمن طرابزوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “STV”، د. كريشنا إيلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “Baharat Biotech”، سوبيندو موهانتي، المدير المالي للسلطة النقدية، سنغافورة، هوبيرتس ثونهاوزر، مدير مؤسسة "تيزوس"، آميت تشودوري، مؤسس "لينزكارت"، سليم سيكوت، رئيس قسم المعلومات في حكومة إستونيا، بن بويش، مدير قسم الرقمنة في "VFS غلوبال"، شاشانك كومار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “DeHaat”، سانديب نايلوال، الشريك المؤسس ومدير العمليات في "بليغون"، منى القرق، مديرة مبيعات التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق، والمصنفة ضمن أكثر 50 امرأة عربية نفوذاً، شيخار كابور، مخرج أفلام وصاحب رؤية فريدة في كل ما يتعلق بإنشاء المحتوى، نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، التي ستلهم الحضور بمهاراتها الاستثنائية في توجيه الأعمال نحو النجاح، ياشش ضاهية، الرئيس التنفيذي لشركة "بوليسي بازار، أكبر شركة تأمين في الهند، وأنشيت نايار، الرئيس التنفيذي، شركة “Nykaa”، التجارة الإلكترونية للتجميل.

كما سيشهد اليوم الثاني للقمة نخبة من المتحدثين البارزين على رأسهم معالي محمد بن معالي محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، حيث تحدث معاليه عن فرص API التي تقدمها الحكومة للشركات الناشئة.

ستضم القمة التي تستمر لمدة يومين كلمات رئيسية يلقيها عدد من أبرز المتحدثين، بالإضافة إلى ومحادثات جانبية مع نخبة من ألمع الخبراء، ومناقشات، وجلسات عروض تقديمية للشركات الناشئة حول اتجاهات التكنولوجيا، تكنولوجيا بلوك تشين، والشمول المالي والابتكار. كما ستغطي القمة العديد من الموضوعات المهمة للشركات الناشئة وأصحاب المشاريع والتي يتم عرضها ومناقشتها في مساحة فكرية آمنة للتواصل.

وبهذه المناسبة، علق السيد بريشانت غولاتي، أمين مجلس إدارة تاي غلوبال والرئيس الفخري في تاي دبي، قائلاً: "قمة تاي العالمية 2021 هي أكبر قمة من نوعها لرائدات الأعمال في أي مكان في العالم، بتركيز خاص على تحفيز وتشجيع بعض أكبر رائدات الأعمال وأكثرهن نجاحاً في أكثر من 100 دولة. بدءً من التواصل وفرصة الالتقاء والتعارف، الالتقاء بالمتحدثين البارزين والاستماع لهم، حلقات النقاش، ورش العمل، وعيادات الاستشارة وفرص عرض الأعمال الجديدة، هذا بالتأكيد حدث يستحق المشاركة والحضور في أكثر مدن العالم ريادةً للأعمال، وشهادة على مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار."

تهدف القمة إلى تعزيز الأفكار الجديدة وتوفير منصة للمستثمرين للتعرف على وتقديم الدعم والتمويل للشركات الناشئة ورائدات الأعمال.

تاي دبي هو فرع الشرق الأوسط لمنظمة تاي العالمية والتي تضم 60 فرعاً حول العالم. منذ إنشائها في مدينة دبي للإنترنت في عام 2002 وتاي تعزز تاي من ريادة الأعمال في المنطقة. تستضيف تاي أكثر من 100 حدث وفعالية سنوياً وتركز برامجها على النساء (تاي للنساء)، طلبة وطالبات الجامعات (تاي للجامعات)، والإرشاد والتوجيه. تجدر الإشارة إلى أن جميع مبادرات تاي غير ربحية بل تهدف لخلق بيئة مواتية لريادة الأعمال.

أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة الأولوية للتحول الرقمي لأكثر من عقد من الزمان. يسلط تقرير التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2020 الضوء على المكانة التنافسية لدولة الإمارات، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً في قطاعات حيوية تشمل: الاتصالات، الصحة، الإقامة، والعمل. كما تم تصنيفها ضمن أفضل خمس دول في 59 مؤشراً وواحدة من أفضل 10 دول في 106 مؤشر. وفقاً لتقرير "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021 لاستثمارات رأس المال المجازف"، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020 رقماً قياسياً من الاستثمار في الشركات الناشئة بلغ قدره مليار دولار أمريكي، مما يعكس بلا شك النمو السريع للشركات الناشئة المحتملة في المنطقة.

للمزيد من المعلومات عن قمة تاي العالمية 2021، الرجاء زيارة www.tgs2021.org

للتسجيل لحضور القمة، الرجاء الضغط هنا: www.tiedubai.org

#بياناتحكومية

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عن تاي

تأسست منظمة "تاي" العالمية لريادة الأعمال (The Indus Entrepreneur) في عام 1992 في وادي السيليكون من قبل مجموعة من رواد الأعمال الناجحين والمديرين التنفيذيين للشركات وكبار المهنيين ذوي الجذور العميقة في هذا المجال. يوجد حاليًا 15,000 عضو، بما في ذلك أكثر من 2,500 عضو مؤسس في 61 فرعًا في 14 دولة. تتمثل مهمة تاي في تعزيز ريادة الأعمال على مستوى العالم من خلال التوجيه والتواصل والتعليم والتمويل وحاضنات الأعمال، وتكرس جهودها لتكوين الثروات الإيجابية ورد الجميل للمجتمع ورعاية الجيل القادم من رائدات الأعمال.

عن تاي دبي

تأسس فرع تاي دبي في عام 2003 لتعزيز روح ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. تقدم تاي دبي من خلال أعضائها المختلفين المساعدة والإرشاد لمجتمع ريادي يضم أكثر من 3,000 من رواد الأعمال الناشئين من خلال الأحداث والبرامج المختلفة التي تشمل الشبكات والتوجيه والتعليم. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة https://dubai.tie.org/

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