دبي: زار معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جناح جزر البهاما والذي يقع في منطقة الاستدامة بمعرض إكسبو 2020 دبي، ويحمل شعار "جزر البهاما القوية"، نظراً لما يمثله من انعكاس للجمال الطبيعي للبلاد وتنوعها البيولوجي، ويثقف زواره حول التحديات التي تواجهها الجزر في مجال تغيير المناخ.

وخلال زيارته للجناح، تعرف معاليه على تقاليد جزر البهاما وتراثها وتاريخها، كما استعرض الفرص الواعدة للمشاريع التجارية والاستثمار التي تزخر بها الدولة، بما في ذلك البضائع والمنتجات المحلية، إذ يضم الجناح مركزاً للأعمال للتعريف بسهولة ممارسة الأعمال التجارية والمناخ الاستثماري في جزر البهاما.

وأكد معاليه على الدور الهام الذي يقوم به إكسبو 2020 دبي كمنصة رائدة تعرض تجارب مختلف الدول وتاريخها، ويفتح المجال لتبادل الآراء والأفكار حول التحديات العالمية لإيجاد حلول تدعم بناء مستقبل مستدام لدول العالم أجمع.

واطلع معاليه خلال زيارته للجناح على أعمال فنية مستوحاة من طبيعة البلاد، ومنحوتات نابعة من أصول الجزر وتراثها، كما استعرض التحديات المناخية التي تواجهها جزر البهاما ومختلف الدول الجزرية الصغيرة وفي مقدمتها الاحتباس الحراري وتأثيراتها على النظم البيئية لهذه الجزر، حيث يشكل الجناح مصدر إلهام يدعو المجتمع العالمي للتكاتف ووضع حلول للتأثيرات المناخية لتحقيق الاستدامة الشاملة.

#بياناتحكومية

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