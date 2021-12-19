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دبي: زار معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جناح تونس والذي يقبع في منطقة الفرص بمعرض إكسبو 2020 دبي، والذي يحمل شعار "شباب ملهم.... مستقبل واعد، حيث يعمل جناح تونس على إبراز ابتكارات وإبداعات الشباب التونسي.
وزار معاليه المناطق الأربعة التي يحتضنها جناح تونس، إذ تعرف على المناطق السياحية والتاريخية في تونس، كما استعرض رحلة زمنية تستعرض حقب تاريخية وشخصيات بارزة من التاريخ التونسي، مع رؤية تونس للمستقبل عبر فلم قصير ثلاثي الأبعاد بعنوان "تونس 2050" والذي يركز على الشباب التونسي كثروة وطنية تقوم عليها مسيرة تقدم البلاد.
وأكد معاليه خلال الزيارة على أهمية معرض إكسبو 2020 دبي كملتقى حضاري عالمي تلتقي فيه رؤى الشعوب وإبداعاتها وخبراتها، وخاصة عندما يكون الشباب هم محور النمو والتطور والقيادة، بما يحفز الإبداع ويسرع وتيرة الابتكار الهادف إلى الاستثمار في القدرات الشابة لبناء مستقبل مستدام لدول العالم أجمع.
وتعرف معاليه خلال زيارته للجناح على تجارب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية والعاملة في مجال الثقافة والسياحة والتكنولوجيا والابتكار، واستعرض مشاريعهم الرقمية والتكنولوجية الناجحة، بالإضافة إلى التعرف على المنتجات التقليدية للحرفيين التونسيين.
#بياناتحكومية
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