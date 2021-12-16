لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

دبي: اجتمع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، مؤخراً مع معالي كلايد كاروانا، وزير المالية والعمل في جمهوية مالطا، وذلك في جناح القادة في إكسبو دبي 2020. وناقش اللقاء أوجه التعاون الثنائي بين الدولتين وسبل تطويره، وآليات تعزيز التبادل التجاري.

وخلال الاجتماع، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني على أهمية معرض إكسبو في إتاحة منصة عالمية للقاء مع القادة ورواد الأعمال حول العالم، وأيضاً الاجتماع مع شركاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة سبل التعاون الثنائي وسبل تعزيزه. وقال معاليه: "يشكل توطيد وتوسعة شبكة علاقات دولة الإمارات الدولية هدفاً استراتيجياً لوزارة المالية، إذ نوجه ونستثمر الإمكانيات والأدوات لخدمة مصالح الدولة على الساحة العالمية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستثمارية والإنمائية للدولة."

وتفصيلاً، ناقش الاجتماع الاتفاقيات الثنائية وفي مقدمتها حركة التبادل التجاري وسبل تطوير وتنمية الشراكات التجارية وعمليات النقل الجوي والخدمات اللوجيستية، لإرساء وتمكين جسور التعاون الثنائي المشترك.

#بياناتحكومية

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