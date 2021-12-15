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على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي
دبي : التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اليوم مع السيد مختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، لمناقشة أعمال مؤسسة التمويل الدولية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.
وحضر الاجتماع عن جانب البنك الدولي كل من الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي للمجموعة العربية وعميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، والسيدة هيلا تشيكروهو، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا وتركيا وأفغانستان وباكستان، والسيد سفيان عبد الحميد محمد العيسى المدير الإقليمي للعمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.
وخلال الاجتماع، رحب معالي محمد بن هادي الحسيني بالسيد مختار ديوب والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذا اللقاء لما له من دور أساسي ومهم في تعزيز مسيرة العمل والتنسيق والتعاون بين الجانبين.
تفصيلاً، استعرض الاجتماع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبرامج المؤسسة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الاطلاع على كيفية عمل المؤسسة مع شركات قطاع الخاص في الدولة لدعم استثماراتهم في الخارج، وأيضا الاستثمارات الإقليمية العابرة للحدود والتي تسمح للشركات بالإمارات التوسع إلى الأسواق الناشئة في إفريقيا وآسيا".
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية. وكانت دولة الإمارات قد انضمت إلى مؤسسة التمويل الدولية في 30 سبتمبر من عام 1977.
#بياناتحكومية
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