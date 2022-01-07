منحت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، الرخصة التشغيلية لشركة "التنفيذي"، وذلك بهدف تمكين وإعطاء الشركات العاملة في المطارات المرونة اللازمة للتشغيل في مطارات المملكة؛ تحقيقاً لتوجه الهيئة في تطبيق الأمر السامي الكريم القاضي بفصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي، وتعزيز دورها كمشرع ومنظم لصناعة النقل الجوي في المملكة.

وسلم الرخصة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، إلى الرئيس التنفيذي لشركة التنفيذي الأستاذ جلبان الجلبان.

وتعكس الرخصة استيفاء الشركة لكل متطلبات هيئة الطيران المدني فيما يتعلق بمعايير الخدمات وجودتها وسلامتها، بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للهيئة رقم (GACAR151) والتي تتضمن ترخيص مزودي الخدمات الأرضية بمطارات المملكة من قبل الهيئة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "التنفيذي" من جانبه أن هذه الرخصة مهمة في مسيرة الشركة، وستعزز من أعمالها وخدماتها التي تقدمها للمسافرين وستعزز مستوى السلامة التشغيلية، وتعدُ حافزًا كبيرًا لتقديم المزيد من الخدمات العصرية في الصالات التنفيذية بمطارات المملكة.

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