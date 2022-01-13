خلال مؤتمر مستقبل التعدين 2022 بالرياض

وقّعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون المشترك في القطاع اللوجستي، ودراسة الفرص التعاون بينهما فيما يخدم الاقتصاد الوطني، وذلك على مبدأ المصالح المتبادلة، فقد اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم.

شهد مراسم التوقيع اليوم الخميس الموافق 13 يناير 2022 ضمن اعمال مؤتمر التعدين الدولي المقام في مركز الملك عبدالعزيز للدولي للمؤتمرات بالرياض، الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس عبدالله الدبيخي ونائب رئيس معادن لقطاع الفوسفات المهندس حسن العلي، وتم التوقيع نيابة عن الرئيس التنفيذي لمعادن من قبل الاستاذ انس البسام، ونيابة عن الرئيس التنفيذي لشركة البحري من قبل المهندس محمد بن بتال.

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-انتهى-

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