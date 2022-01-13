الرياض، المملكة العربية السعودية،: أتمت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أكوا باور" بحضور ودعم مباشر من وزارة الطاقة، حيث تهدف المذكرة لتطوير واستكشاف مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تعمل عليها معادن في عدد من مواقع أعمالها في مختلف مناطق المملكة. جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في اليوم الأول وضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي 2022 المقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض.

وقع الاتفاقية كل من المهندس حمد الرشيدي، نائب رئيس معادن للأمن الصناعي والسلامة والاستدامة، وأياد العمري، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة أكوا باور، وبرعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة،

وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق توجهات معادن الاستراتيجية التي أعلنت اليوم في المؤتمر حول الطاقة النظيفة والتي تهدف إلى الوصول للحياد الكربوني في المملكة العربية السعودية ( بنسبة صفر في المائة صافي انبعاثات الكربون) بحلول عام 2050.

يذكر أن معادن أصبحت اليوم بشراكاتها العالمية والمحلية -في زمن قياسي- الشركة القيادية لتطوير صناعة التعدين، والركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، وأكبر شركة تعدين متعددة المنتجات في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر خمس عشرة شركة تعدين في العالم. كما تسهم معادن في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر 3 منتجين ومصدّرين لأسمدة الفوسفات في العالم. وتمتلك معادن 17 مصنعاً للمعالجة والتصنيع، إضافة إلى تشغيل وإدارة ثمانية مناجم في أنحاء المملكة لمختلف مجالات التعدين، وما زالت معادن تواصل خططها التنموية والتوسعية، ويضاف إلى جانب مشاريعها للألومينيوم قيادتها لعدد من مشاريع الفوسفات العملاقة في شمال وشرق المملكة، وذلك ضمن خططها لتعزيز إسهام المملكة في استقرار منظومة الأمن الغذائي العالمي، وكذلك مشاريع وأعمال استكشاف الذهب التي تساعد في ترسيخ مكانة معادن في ريادة صناعة التعدين بالمملكة.

تعد "أكوا باور" مطوّراً ومستثمراً ومشغلاً لمحطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء والهيدروجين الأخضر، حيث تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004، وامتدت نجاحاتها وتوسعاتها لتكون الشركة السعودية الرائدة في مجالها في المملكة وفي 13 دولةً أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا، وتأخذ على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والهيدروجين الأخضر، بشكل موثوق وبتكلفة منخفضة، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات والدول. كما تلتزم "أكوا باور" بقيم السلامة والناس والأداء في ممارسة جميع أعمالها وأنشطتها في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل بها الشركة.

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