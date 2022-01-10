المملكة العربية السعودية: وقّعت معادن مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين ائتمان صادرات لتقديم تغطيات ائتمانية لتصدير منتجات معادن السعودية، وتعزيز زيادة حصتها السوقية دولياً.

تم توقيع الوثيقة من قبل الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي لمعادن المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي وبحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.

وتساهم هذه الوثيقة من تقليل مخاطر التصدير لمنتجات معادن لتعزيز ورفع حجم صادراتها لتلبية حجم الطلب من الأسواق العالمية، حيث يسعى بنك التصدير والاستيراد السعودي من خلال هذه الوثيقة الى فتح المجال لمعادن والمنتج الوطني للمنافسة في الأسواق الخارجية والدخول الى أسواق جديدة. والتي تأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاها الله- بتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتناغم تام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية.

يذكر أن مــــعـــادن قامت منذ إدراجها في السوق المالية السعودية في عام 2008 بتأسيس واحدة من أكبر سلاسل التصنيع في العالم والتي تتضمن عملية إنتاج مُتكاملة لأسمدة فوسفات والأمونيوم من المنجم إلى السوق. وتزود مــــعـــادن اليوم أكثر من 30 سوقاً حول العالم بمنتجاتها.

حيث أصبحت اليوم، وفي زمن قياسي، الشركة الرائدة لتطوير صناعة التعدين، والركيزة الثالثة للصناعات السعودية، وأكبر شركة تعدين متعددة المنتجات في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر خمس عشرة شركة تعدين في العالم. وتساهم مــــعـــادن في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر 3 منتجين ومصدرين لأسمدة الزراعية في العالم ولاعب رئيسي في استقرار منظومة الأمن الغذائي العالمي.

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