رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: وقع مطار رأس الخيمة الدولي و اكشن فلايت للطيران اتفاقية لإنشاء قاعدة تشغيلية لأعمال السياحة ومغامرات الطيران الجديدة، هذا التعاون سيجعل امارة رأس الخيمة مركزًا للتجارب الجوية الفريدة للمقيمين والزوار في الإمارة ، فضلاً عن توفير قاعدة لبرنامج تدريب الطيار الرأسي المتقدم لـ اكشن فلايت.

انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، تم توقيع الاتفاقية للمساعدة في دعم خطط رأس الخيمة الاستراتيجية لتوسيع قطاع السفر والسياحة في الإمارة. وسيتيح التعاون للمقيمين والزوار فرصة المشاركة في مجموعة من مغامرات الطيران المثيرة، مثل الرحلات الجوية البهلوانية والقفز بالمظلات والمنطاد بالهواء الساخن.

تهدف الاتفاقية أيضًا إلى المساهمة في استراتيجية تطوير الوجهات الطموحة في رأس الخيمة وتعزيز سمعتها المتنامية كعاصمة المغامرات لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقديم مجموعة فريدة من تجارب الطيران إلى الإمارة لأول مرة .

و سيمكن هذا التعاون على تعزيز مكانة امارة رأس الخيمة بإعتبارها مركز الطيران الأسرع نموًا في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم تصميمها لتوفير قاعدة تشغيلية لبرنامج التدريب الرأسي لـ اكشن فلايت متخصص في التدريب على الوقاية من الانزعاج والتعافي (UPRT) ، والذي تم تفويضه الآن لجميع طيارين الطائرات التجارية والخاصة وخطوط الطيران الجديدة ، محليًا ودوليًا ، وسيجتذب البرنامج طيارين محترفين من جميع أنحاء المنطقة وخارجها لترقية وتحديث مهاراتهم .

من خلال استراتيجية النمو التنافسية والإعلان الأخير عن خطة تطوير خمسية بقيمة 60 مليون درهم إماراتي، أصبحت امارة رأس الخيمة واحدة من أكثر المطارات جاذبية في المنطقة. حيث سيساعد البرنامج العمودي في تعزيز اتصالات المطار عبر مجتمع الطيران الدولي.

وقد تم إبرام الاتفاقية خلال حفل التوقيع الذي أقيم في مطار رأس الخيمة الدولي بحضور سعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، والسيد أتاناسيوس تيتونيس الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي.

قال الشيخ المهندس. سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني ومطار رأس الخيمة الدولي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والمجلس التنفيذي لرأس الخيمة:

"نحن نركز على مجالين هامين للغاية من مجالات التطوير وهما الترويج للاستثمارات السياحية والتجارية، في إمارة رأس الخيمة الجميلة. لذلك، نرحب بوصول شركة اكشن فلايت التي لا بد من أن تعزز مبادرات إلى آفاق جديدة من خلال خدمات منطاد الهواء الساخن والقفز بالمظلات ورحلات الطيران البهلوانية التي يقدمها خبراء ومحترفون من نيوزيلندا،

نتطلع إلى تزويد السائحين والمقيمين بأنشطة مثيرة يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بها ".

قال السيد أتاناسيوس تيتونيس، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي: نحن متحمسون للترحيب بـ اكشن فلايت للطيران ذ.م.م. من خلال أنشطتها الجديدة في مجال سياحة المغامرات الجوية إلى مطار رأس الخيمة الدولي. ستكون مغامرة الطيران الجديدة مفيدة في الترويج لامارة رأس الخيمة كوجهة سياحية ورفع قيمة مضافة إلى المرحلة الجديدة من توسعاتنا.

يأتي التوقيع تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شهد إطلاق شركة أكشن فلايت لمنطاد الهواء الساخن فوق نادي تاور لينكس للجولف، للاحتفال باليوبيل الذهبي وتقديم المشروع الجديد للشركاء وأصحاب المصلحة.

وفي حديثه عن الاتفاقية، علق السيد واين جاك، مؤسس اكشن فلايت، قائلاً: “نظرًا للزيادة في عدد الزوار للإمارة وتحقيق الهدف في أن تصبح عاصمة المغامرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك إمكانات هائلة لمواصلة تطوير قطاع السفر والسياحة في إمارة رأس الخيمة ".

وتابع: " من خلال العمل مع مطار رأس الخيمة الدولي وشركائه، يمكننا تحقيق هدفنا المتمثل في نقل سياحة مغامرة الطيران إلى آفاق جديدة، وتحقيق هدفنا المتمثل في الارتقاء بسياحة المغامرات الجوية إلى آفاق جديدة، وتقديم تجارب سياحية فريدة مليئة بالمغامرات المثيرة والتي ستدعم الاقتصاد العام وتضيف قيمة إلى المنطقة. من خلال تحقيق استراتيجية استثمار طويلة المدى،

كما ستثني شراكتنا على دعم برنامج " VERTICAL "، وهو برنامجنا المتقدم لتدريب الطيارين، الذي سيوفر أحدث مرافق التدريب التي ستجذب شركات الطيران الدولية".

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حول مطار رأس الخيمة

تأسس مطار رأس الخيمة الدولي في مارس 1976 تحت حكومة رأس الخيمة، ويعد البوابة الرئيسية التي تربط بين إمارة رأس الخيمة والعالم.

ويربط مطار رأس الخيمة دولة الامارات العربية المتحدة بالعالم، من خلال مجموعة من شركات الطيران، وذلك عبر رحلات جوية منتظمة الى عدة وجهات تشمل القاهرة وإسلام أباد ولاهور وبيشاور وكاليكتيكت وكاتوفيتش وبوزنان ووارسو وفروكلاف ولوكسمبورغ وبراغ وموسكو.

ومع إضافة المزيد من التجهيزات التدريجية إلى جدوله الحالي، يعد مطار رأس الخيمة أحد الأصول الرئيسية المتمثل في فتح الإمارة أمام عدد أكبر من الزوار الدوليين.

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حول اكشن فلايت

تطور اكشن فلايت سياحة مغامرات الطيران إلى آفاق جديدة حيث تقدم تجارب فريدة مليئة بالاثارة في قلب إمارة رأس الخيمة، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتضمن الانشطة منطاد الهواء الساخن إلى القفز بالمظلات والرحلات الجوية، وتعد شركة اكشن فلايت الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وآسيا التي تقدم مجموعة حصرية من أنشطة الطيران المثيرة في إطار عملية واحدة تمنح الضيوف فرصة مذهلة للاستمتاع بالسواحل ، والطائرات الصحراوية الفخارية الغنية ، وأشجار المانغروف الخصبة من ارتفاع يصل إلى 15000 قدم في الهواء. تمتد عمليات اكشن فلايت على مدى 15 عامًا من جذورها في نيوزيلندا، وتحمل معها تاريخًا من التميز والسلامة والأمان

يكمل برنامج تدريب الطيارين المتقدم التابع لـ اكشن فلايت ، هذه العروض من خلال توفير تدريب طيار متقدم في المنطقة ، وهو الآن مفوض دوليًا لشركات الطيران المستقلة والتجارية والشركات.

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