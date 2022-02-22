الإمارات العربية المتحدة، دبي: حافظ مطار دبي الدولي DXB على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، حيث استقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021، لتتجاوز حركة الركاب السنوية التوقعات الأولية لعدد المسافرين من خلال مطار دبي الدولي DXB في 2021 بزيادة نسبية تُقدر بنصف مليون مسافر نتيجة إلى زيادة حركة الطيران خلال الربع الأخير من العام.

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إلى الفعاليات الكبرى التي شهدها عام 2021 والتي ساهمت في تحقيق عدداً كبيراً من الإنجازات الهامة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية، حيث ساهمت الخطوات النوعية التي اتخذتها دبي وقطاع الطيران إلى دفع عجلة التعافي وتسريع وتيرتها، ومنها استضافة النسخة الأكبر والأضخم من معرض دبي للطيران، ليُشكّل بذلك أول حدث عالمي ومعرض جوي رئيسي يتم إقامته منذ بداية الجائحة العالمية، إلى جانب عودة الطاقة التشغيلية في مطار دبي الدولي DXB بنسبة 100% مع إعادة فتح الكونكورس D والكونكورس A في مبنى الركاب رقم 1، فضلاً عن افتتاح واحد من أكبر مختبرات المطارات في العالم لإجراء فحوصات مسحة الأنف للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 لجميع الزوار القادمين إلى دبي بكل سهولة ويسر. كما رحب المطار بانضمام شركات طيران جديدة التي من شأنها ربط دبي بوجهات عديدة استعداداً لاستقبال ملايين السياح حول العالم والترحيب بهم لزيارة معرض إكسبو 2020 دبي.

وتعليقاً على الأداء الاستثنائي لمطار دبي الدولي DXB خلال هذا العام، قال بول غريفيث: "على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت ملايين الأفراد حول العالم، إلا أننا تمكنا من تجاوز العقبات من خلال مواكبة المتغيرات بمرونة وسرعة عالية، في سبيل توفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB. لقد تحققت هذه النتائج المذهلة بفضل الجهود المبذولة من قبل جميع الموظفين والشركاء وقدرتهم على مواجهة التغييرات المفاجئة في لوائح السفر، والمخاوف العالمية حول ارتفاع عدد الإصابات وظهور متحورات جديدة من الفيروس، لذا نجحنا في تجاوز التوقعات والحفاظ على مكانتنا كأكثر المطارات الدولية ازدحامًا في العالم."

وأضاف غريفيث: "ومع عودة نشاط الأسواق الرئيسية مثل أستراليا والتخفيف التدريجي لقيود السفر حول العالم، فهناك توقعات واعدة لعام 2022 في ظل جهودنا المتواصلة نحو قيادة مسيرة قطاع الطيران والسفر الجوي وتعزيز مساهماته في مرحلة التعافي."

وتشير التوقعات الأولية أن تصل حركة الركاب السنوية في مطار دبي الدولي DXB إلى 55.1 مليون مسافراً بنهاية عام 2022، ولكن أوضح غريفيث أنه من الممكن إحداث طفرة نوعية وتجاوز هذا الرقم بشكل كبير في حال استمرت العوامل الإيجابية التي نشهدها حالياً.

أرقام وإحصائيات

استقبل مطار دبي الدولي DXB خلال عام 2021 حوالي 29,110,609 مسافرًاً، بنمو سنوي بنسبة 12.7%، حيث تشير الأرقام مدفوعة بالنمو القوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من نفس العام، التي سجل خلالها المطار عدد مسافرين وصل إلى 11,794,046 مسافراً، بزيادة 77% عن الربع الثالث، ليشكل بذلك الفترة الأكثر ازدحاماً منذ الربع الأول من عام 2020، والمرة الأولى منذ بداية الوباء التي تجاوزت فيها حركة الركاب الربع سنوية في مطار دبي الدولي DXB مؤشر الـ 10 ملايين راكباً، ليكون شهر ديسمبر هو الشهر الأكثر ازدحاماً في العام بإجمالي عدد مسافرين يبلغ 4.5 مليون مسافر.

وجهات سفر دولية

وخلال عام 2021، احتفظت الهند بمكانتها كوجهة أولى لمطار دبي الدولي DXB من حيث حجم الركاب، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 4.2 مليون مسافر، تليها باكستان بـ 1.8 مليون مسافر، والمملكة العربية السعودية بـ 1.5 مليون مسافر، والمملكة المتحدة بـ 1.2 مليون مسافر. كما تضمنت الوجهات العديد من البلدان بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 1.1 مليون مسافر، ومصر بنحو مليون مسافر، وتركيا 945,000 مسافراً.

أما بالنسبة لأبرز الوجهات من المدن خلال عام 2021، كانت الصدارة لإسطنبول مع 916 ألف مسافر، والقاهرة 905 ألف راكب، ولندن 814 ألف، ونيودلهي 791 ألف مسافر.

ويتصل مطار دبي الدولي DXB بأكثر من 198 وجهة عالمية على مستوى 93 دولة من خلال 84 شركة طيران دولية ليتخطى بذلك عدد الوجهات في عام 2019 قبل الوباء.

رحلات الطيران

بلغ عدد رحلات الطيران في مطار دبي الدولي DXB حوالي 77,671 رحلة خلال الربع الأخير من عام 2021، ليصل عدد الرحلات الجوية السنوية إلى 233,375 رحلة، بزيادة سنوية قدرها 28.1%، في حين بلغ متوسط عدد الركاب لكل رحلة 154 راكباً، مُسجلاً انخفاض سنوي بنسبة 18.9%.

الشحن

شهد الشحن الجوي أداءاً قوياً على مدار العام ليسجل 614,834 طناً من البضائع في الربع الأخير بنسبة نمو 7.5%، مما رفع حجم الشحن السنوي في عام 2021 بنسبة 20% ليصل الإجمالي إلى 2,319,185 طن.

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ملاحظات للسادة الصحفيين:

تتولى مؤسسة مطارات دبي عمليات تشغيل وتطوير مطاري دبي وهما: "مطار دبي الدولي" و"مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.

بصفتها مؤسسة متكاملة، تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة عالمية.

مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للركاب، ومن بين العشرة الأوائل من حيث حجم الشحن الدولي، وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي.

حصل نظام الصحة والسلامة في مطار دبي الدولي DXB على الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي في عام 2021.

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مي بكري

مدير العلاقات العامة – شركة سيفن ميديا

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