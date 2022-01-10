يعكس هذا الإنجاز التزام شركة مطارات الرياض بمواجهة تغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة

المملكة العربية السعودية، الرياض: في خطوة تعكس التزام الشركة بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي في الرياض، عن نجاح المطار في الحصول على شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات التابع لمجلس المطارات الدولي.

يعكس هذا الإنجاز التزام إدارة المطار بخفض الانبعاثات الكربونية وتبني أفضل المعايير الدولية للحفاظ على البيئة من خلال أحدث البرامج المعتمدة على مستوى العالم، وذلك عبر تحديد مصدر الانبعاثات والالتزام بالإجراءات اللازمة للحد من التلوث وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج الخضراء، بما يتماشى مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية والتي تندرج تحت رؤية السعودية للتنمية الخضراء للوصول للحياد الكربوني (صفر في المئة صافي انبعاثات الكربون) بحلول عام 2060.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد بن عبدالله المغلوث: "نحرص في الشركة على تبني أعلى المعايير العالمية لحماية البيئة وتطبيقها مباشرة في مطار الملك خالد الدولي، ويأتي حصول المطار على هذه الشهادة كدليل على التزامه بمواجهة تغيرات المناخ، واعترافًا بعمله النموذجي في خفض الانبعاثات إلى أقصى حد. وستسهم هذه الشهادات العالمية المتخصصة في مجال البيئة في رفع مستوى تصنيف المطار على مستوى العالم. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس الدعم المستمر التي تتلقاه شركة مطارات الرياض ومطار الملك خالد الدولي من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة في كافة المجالات".

وأضاف: "سوف نمضي قدمًا في مبادراتنا البيئية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الخاصة بالطيران، وسنستكمل برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية، التي تتضمن تحديد وقياس نسب الانبعاثات الكربونية وخفض نسب انبعاثاتها، والحفاظ على نسب أقل من الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحيادية".

يشار إلى أنَ شركة مطارات الرياض عضو في مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأنّ برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية هو البرنامج الدولي الوحيد المعتمد مؤسسياً في إدارة الكربون في المطارات.

ويذكر أيضاً أن الشهادات العالمية المتخصصة في السلامة والصحة والبيئة والانبعاث الكربوني، تعدّ من المتطلبات التطويرية والتشريعية عالمياً وتحقق لغة عالمية موحده معروفة لدى كافة المنظمات والشركات العالمية وتسهم في رفع مستوى تصنيف المطار على مستوى مطارات العالم كما تزيد من ثقة المسافر وتحسن تجربته من خلال المعايير المعتمدة.

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شركة مطارات الرياض:

تأسست شركة مطارات الرياض في العام 2016 كجزء من برنامج خصخصة قطاع النقل الجوي في المملكة العربية السعودية. وتتولى الشركة حاليًا إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، وتتطلع لقيادة وريادة تشغيل وإدارة المطارات على مستوى المملكة والمنطقة، مرتكزة بجهودها على بناء نموذج يحتذى به في قطاع الطيران المدني وإدارة مركز عالمي المستوى للمسافرين وعملاء الشحن والشركاء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.riyadhairports.com

مطار الملك خالد الدولي:

تم افتتاح مطار الملك خالد الدولي في الرياض عام 1983. وتبلغ مساحته الإجمالية 375 كيلو مترًا مربعًا ويبعد حوالى 35 كيلو مترًا عن مركز المدينة. يضم المطار خمس صالات سفر رئيسية و40 جسرًا جويًا، فضلًا عن صالتين للطيران الخاص والطيران الملكي. ويتضمن المطار برج تحكم مركزي ومدرجين متوازيين يبلغ طول كل منهما 4,260 مترًا (13,980 قدمًا)، وموقفًا للسيارات مصمم لاستيعاب نحو 11600 سيارة.

يتعاون مطار الملك خالد الدولي مع 51 شركة خطوط جوية دولية ومحلية، لخدمة أكثر من 28.5 مليون مسافر سنويًا. وتسيّر شركات الطيران رحلاتها إلى أكثر من 105 وجهات عالمية، بمجموع يتجاوز 217 ألف رحلة

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