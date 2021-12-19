مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أول رحلة مباشرة لطيران ترانسافيا فرنسا من مطار باريس أورلي

عمّان: استقبل مطار الملكة علياء الدولي أول رحلة مباشرة لشركة طيران ترانسافيا فرنسا القادمة من مطار باريس أورلي يوم السبت 18 كانون الأول 2021، إيذانًا ببدء تسيير رحلتين أسبوعيًا بين العاصمة الفرنسية وعمّان. وقد جرى استقبال الطائرة لحظة هبوطها بتحية "أقواس الماء" التقليدية بحضور ممثلين عن "مجموعة المطار الدولي" ووكيل سفريات طيران ترانسافيا فرنسا في الأردن شركة لينك لخدمات الطيران والسياحة والسفر "الرابط للطيران".

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "نواصل التزامنا بتطوير شبكة المسارات الجوية في مطار الملكة علياء الدولي، وإتاحة الفرصة للسيّاح من جميع أنحاء العالم لزيارة الأردن واستكشافه. تتماشى جهودنا بشكل وثيق مع جهود شركائنا - وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة الأردنية – الذين تجمعنا بهم علاقات راسخة؛ حيث نعمل معًا لتحفيز السياحة المحلية والارتقاء بالقطاع وتعزيز الاقتصاد الوطني".

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، كان مطار الملكة علياء الدولي أول مطار في المنطقة ينهي المستوى الأخير (3+) (Neutrality)، ضمن شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات في عام 2018، والذي قام بتجديده وتمديده لغاية عام 2022.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

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