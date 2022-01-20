عمّان: كشفت الإحصائيات الصادرة عن "مجموعة المطار الدولي" لحركة المسافرين السنوية لعام 2021 عن استقبال مطار الملكة علياء الدولي 4,559,336 مسافرًا بارتفاعٍ نسبته 122.3%، وانخفاضٍ نسبته 48.9% مقارنة بعاميْ 2020 و2019 على التوالي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد سجّل المطار أرقامًا أكثر من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2020 بنسبة 92.4%، وأقل بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2019، حيث وصلت إلى 46,603 حركة. وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 58,278 طنًا مسجّلةً زيادة بنسبة 20.8%، وانخفاضًا بنسبة 43.1% مقارنة بعاميْ 2020 و2019 على التوالي.

وخلال شهر كانون الأول لوحده، استقبل المطار 469,954 مسافرًا، ووصلت حركة الطائرات إلى 4,973 حركة، بينما بلغت حركة الشحن الجوي 5,245 طنًا، مسجّلةً بذلك انخفاضًا بنسبة 28.8%، و18.8%، و36.7% على التوالي مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "كان إجمالي الحركات الفعلية المسجّلة في عام 2021 كما هو متوقع، ورغم ملاحظة بعض التعافي هذا العام، إلا أن أرقام هذه الحركات لم تقترب بعد من المستويات المرغوبة. ومع ذلك، ما زلنا نأمل أن نسير - نحن وقطاع النقل الجوي العالمي - على المسار الصحيح لاستعادة حركة المسافرين المسجّلة قبل انتشار الجائحة. وفي غضون ذلك، سنواصل تشغيل مطار الملكة علياء الدولي وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات جنبًا إلى جنب مع فريقنا وشركائنا والجهات المعنية بأعمالنا، والذين يلتزمون بالقدر نفسه بتشكيل تجربة سفر آمنة وفاعلة في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

#بياناتحكومية

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، كان مطار الملكة علياء الدولي أول مطار في المنطقة ينهي المستوى الأخير (3+) (Neutrality)، ضمن شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات في عام 2018، والذي قام بتجديده وتمديده لغاية عام 2022.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

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