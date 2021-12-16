عمّان: استقبل مطار الملكة علياء الدولي 4,089,382 مسافرًا خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2021، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 113.4%، وانخفاضًا بنسبة 50.5% مقارنة بإحصائيات عامي 2020 و2019 على التوالي، وفقًا لما كشفته مجموعة المطار الدولي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد سجّل المطار أرقامًا أكثر من تلك التي تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة 87.2%، وأقل بنسبة 43.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث وصلت إلى 41,630 حركة. أما بالنسبة لحركة الشحن الجوي، فقد بلغت 53,033 طنًا، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 18.3% وانخفاضًا بنسبة 43.7% مقارنة بإحصائيات عامي 2020 و2019 على التوالي.

وخلال تشرين الثاني 2021، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 469,488 مسافرًا، ووصلت حركة الطائرات إلى4,947 حركة، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة %25.3، و14.8% مقارنة بإحصائيات عام 2019 على التوالي. وإلى جانب ذلك، سجّلت حركة الشحن الجوي 4,981 طنًا بتراجع بلغت نسبته 42.5% مقارنة بإحصائيات عام 2019.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في "مجموعة المطار الدولي" نيكولا كلود: "يفصلنا شهر واحد على نهاية عام 2021 وما تزال حركة المسافرين أقل من المستوى كما هو واضح في إحصائياتنا، وذلك بعد أن تعافت إلى ما يقرب من النصف حتى الآن مقارنة بما سجّلناه في عام 2019. في الوقت الذي تُضعف فيه الاستجابة الدولية للوضع الوبائي المتغير باستمرار في جميع أنحاء العالم التواصل العالمي، نواصل التزامنا بتزويد مسافرينا بتجربة سفر آمنة ومريحة عبر مطارنا".

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، كان مطار الملكة علياء الدولي أول مطار في المنطقة ينهي المستوى الأخير (3+) (Neutrality)، ضمن شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات في عام 2018، والذي قام بتجديده وتمديده لغاية عام 2022.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

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