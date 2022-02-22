PHOTO
عمّان: استقبل مطار الملكة علياء الدولي 395,897 مسافرًا خلال شهر كانون الثاني 2022 بارتفاعٍ نسبته 161.3%، وانخفاضٍ نسبته 39.5% مقارنة بعاميْ 2021 و2019 على التوالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن "مجموعة المطار الدولي". وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد وصلت إلى 4,630 حركة خلال الشهر نفسه، مسجّلة زيادة نسبتها 127.2%، وانخفاضًا نسبته 23.6% مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي. وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 4,048 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 13.6%، وأقل بنسبة 42.4% مقارنة بعام 2019.
وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "كما يتضح من إحصاءات شهر كانون الثاني الماضي، فإن حركة المسافرين والطائرات والشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة على الرغم من التحسّن مقارنة بإحصائيات عام 2021. نأمل أن يستمر قطاعنا في بناء ثقة المسافرين في السفر الجوي الآمن، مع تخفيف الإجراءات والقيود في مختلف أنحاء العالم، ونتطلع إلى رؤية التأثير الذي سيحدثه هذا الأمر على الحركات على أساس سنوي طوال عام 2022".
#بياناتحكومية
-انتهى-
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.